“Se nos va la vida en esto, es una crisis…”: relator de TNT Sports clama por futuro del fútbol chileno

Tras los últimos porrazos del balompié nacional, rostro de la señal hizo potente reflexión con miras a las elecciones presidenciales.

Por Nelson Martinez

Crisis total en el fútbol chileno.
Con una selección tanto adulta como Sub 20 con paupérrimos números, además de hechos de violencia en los estadios como recientemente en Viña del Mar, el fútbol chileno vive una de sus peores crisis de la historia.

Y cuando los dardos apuntan a la administración de Pablo Milad, en TNT Sports también alzaron la voz. El relator más querido de la señal tomó la palabra y dejó una emotiva reflexión por lo que se viene.

Al respecto, Alejandro Lorca recalcó que “nos va a faltar faltar vida para demostrar el afecto por esta pasión que nos tiene todos los fines de semana, subidos en la altura de una caseta contando las historias que suceden en un rectangulo de pasto”. Tras eso, vendría su crítica.

Voz de TNT Sports hace un llamado por el fútbol chileno

Durante el programa Fútbol y Parrilla, el relator Alejandro Lorca siguió con su minuto de confianza y apelando al futuro del fútbol chileno, hizo un llamado a las autoridades políticas.

Se nos va la vida muchas veces en esto y estamos felices de poder hacerlo para que usted disfrute. Queremos desear que esta actividad mejore, estamos viviendo momentos realmente complejos, es una crisis humana”, lamentó el cantagoles.

Por eso, el líder de los “Lorcadictos” recalcó la importancia de las próximas elecciones presidenciales, ya que “el país vive momentos complejos, el llamado es no solo a mejorar el fútbol, sino Chile también”.

Ojalá no se pierda el consenso y llegue la luz al alicaído fútbol chileno, que nunca va a morir porque está arraigado en el corazón”, cerró el querido comunicador nacional.

