Johnny Herrera está totalmente identificado con los colores de Universidad de Chile, pero antes de jugar ahí, su corazón le pertenecía a otro club. Así lo contó el propio Samurái Azul.

Herrera es uno de los jugadores más importantes que ha tenido el Romántico Viajero. Estuvo en el club desde inferiores, hasta debutar en 1999. Su primera etapa duró hasta 2005, para luego regresar entre 2011 y 2019. En total, ganó 13 títulos con el León.

El verdadero equipo de Johnny Herrera

Pese a que Johnny Herrera colgó los guantes en 2021, ahora en su rol de comentarista en TNT Sports sigue siendo muy apasionado para defender a Universidad de Chile. Incluso, es cuestionado y acusado de ser “poco objetivo”.

“Muchos tienen como un medio escénico, un miedo parido al hincha de Colo Colo, a la crítica, a la red social. Pero en mi caso no, entonces siempre fui muy odiado por la gente de Colo Colo, y es mi forma de ser, nomás, po. Yo voy a defender mis colores siempre a morir y no lo voy a cambiar nunca, insisto. Trato de ser un poquito más imparcial en el canal, pero no siempre me resulta“, indicó a La Cuarta.

Antes que llegara al profesionalismo, Johnny Herrera se probó en Universidad Católica y de ahí, siempre lo persiguió el rumor de que era hincha de los Cruzados. Por eso, el propio angolino explicó que la situación no pasa más allá de una confusión, ya que según sus palabras, solo fue a probarse a San Carlos de Apoquindo porque pensó que lo iban a sacar de la U.

“A fin de año echan a mis tres compañeros en la U y a mí me dejan. Por comportamiento estaba al horno, debe haber sido por rendimiento. Así que le agradecí al profe (Radonich), le expliqué que seguía en la “U”, que pensaba que me iban a echar, qué sé yo, que muchas gracias por haberme recibido y que no podía ir más“, recordó el bicampeón de América con La Roja.

De hecho, Johnny Herrera fue más allá y contó de qué equipo era hincha antes de llegar desde Angol a Santiago a los 13 años. “Fui hincha de Malleco, iba a la barra. A ‘Los de Acá’. Eso cien por ciento”, contó Samurái Azul. El León de Nahuelbuta está en Tercera A, lo que vendría siendo la cuarta categoría del fútbol chileno.