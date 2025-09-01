La ANFP hizo público el informe del árbitro Cristián Garay en el Superclásico, donde Colo Colo venció por 1-0 a Universidad de Chile, en un duelo disputado en el estadio Monumental.

Un partido que se vio empañado, otra vez, por el lamentable fallecimiento de un hincha albo, quien cayó desde una altura cuando intentaba cambiar su ubicación en el estadio.

Algo que, al menos en el informe que se ha hecho público, no quedó consignado en incidencias ni en otras observaciones, por lo que llama la atención por el grave hecho sucedido.

Si bien el partido se pudo detener al entretiempo, cuando se conoció que el hincha había fallecido en un centro asistencial de la comuna de La Florida, el árbitro no lo consignó en su informe.

Los fuegos artificiales no fueron consignados por el árbitro del Superclásico. Foto: Javier Vergara/Photosport

¿Qué dice el informe del árbitro por el fallecido del Superclásico?

Una llamativa situación deja dudas en el informe del árbitro del Superclásico, que fue empañado por el lamentable accidente que sufrió un hincha albo, que perdió la vida.

Si bien el encuentro no se detuvo, donde se decidió seguir adelante con el encuentro en el estadio Monumental, el árbitro no lo dejó consignado en su documento presentado para el Tribunal de Disciplina.

Es más, en la parte de incidencias el juez Garay consignó que “no hubo” situaciones que reportar, incluso dejando de lado fuegos artificiales de parte de la parcialidad local o el encontrón de Javier Correa con un hincha de la U en la zona de camarines.

Una situación que deberá explicar la ANFP o la Comisión de Árbitros, donde desde Universidad de Chile dijeron que pidieron la suspensión del partido, una vez se conoció la lamentable noticia, una reunión que tampoco figura en el documento.

Revisa el informe del árbitro sobre incidentes en el Superclásico: