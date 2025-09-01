No se vio en televisión: los gestos de Javier Correa contra la U al terminar el Superclásico

Javier Correa fue uno de los protagonistas del Superclásico. En la U de Chile alegan que debió irse expulsado por su falta contra Matías Zaldivia, después tuvo un buen partido luchando contra los centrales azules y al final en zona mixta tuvo un encontrón con un hincha y también con el presidente, Michael Clark.

No solamente eso. Finalizado el partido fue el que celebró de manera más eufórica el triunfo de Colo Colo, con gestos que no se vieron en televisión pero que fueron captados por los fotógrafos.

Los gestos de Correa al terminar el Superclásico

El primero de ellos fue hacia la Garra Blanca. El jugador celebraba la victoria por la cuenta mínima y se dio el tiempo de agacharse para hacer un signo de “chiquitito”, en alusión al clásico rival.

Correa y su gesto contra la U (Foto: Instagram @daniela.qrz)

Correa siguió con mucho entusiasmo y se acercó la tribuna Océano. En ese momento el estadio empezó a cantar “el chuncho no lo puede creer, Colo Colo es lo más grande y la Garra Blanca los c… otro vez”.

Esa melodía llevó a que Correa hiciera un gesto técnico con sus brazos que claramente iba en alusión a la parte final de la canción de los hinchas colocolinos.

Javier Correa y su coreografía cuando la hinchada cantaba “la Garra Blanca los c… otra vez” (Photosport)

“Para que se hagan una idea, era como el Puma Rodríguez cuando cantaba Chévere, Chévere”, describió en Radio Cooperativa el periodista Ernesto Contreras por el show que se pegó el delantero albo.

Piden castigo a Correa

En Universidad de Chile ahora estudian pedir al Tribunal, por todo lo ocurrido, que haya una sanción para el delantero de Colo Colo, que se convirtió en un personaje muy termo esta semana.

Recordar que le contestó a Marcelo Díaz en conferencia de prensa diciendo que “muestran la hilacha” y ” se dicen ser diferentes”, por la reacción del Chelo de mirar hacia abajo en una pregunta sobre Colo Colo, aunque el de la U aseguró que eso solamente fue coincidencia.