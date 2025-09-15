La alegría era evidente en la Universidad de Chile. Un trofeo gigante, levantado en la cara del archirrival. Precisamente, Colo Colo es la contracara de aquella felicidad. Los dirigidos por Fernando Ortiz fueron avasallados por el Romántico Viajero en el Santa Laura, por la Supercopa.

Mal debut del técnico que venía a resolver el enredo dejado por Jorge Almirón en la escuadra alba. Más cuando mantiene un récord funesto en sus últimos 18 encuentros, de los cuales ha perdido 15, empatado dos y ganado uno. No dan muchas ganas de ilusionarse en Macul.

Además, una de las muestras de jerarquía del nuevo DT fue dejar afuera a Arturo Vidal. El volante ingresó únicamente en el inicio del complemento y no pudo cambiar un encuentro que mostraba una diferencia abismal en cancha.

Juan Cristóbal Guarello le entra con pierna fuerte a Arturo Vidal

Era tiempo de evaluaciones, justo después del encuentro entre Colo Colo y la Universidad de Chile, por la Supercopa. Y como suele pasar, Juan Cristóbal Guarello le puso notas a los jugadores, en su programa La Hora de King Kong. Evidentemente, los azules se llevaron las mejores clasificaciones, mientras loa albos reprobaron.

Entre todos los jugadores de Colo Colo, Guarello quiso detenerse ampliamente en Arturo Vidal, al que repasó con todo. “A Vidal le regalamos un cuatro, por ser él. Pero, no puede jugar un tiempo y a los 40 minutos estar tirado, estaba echando los bofes“, comentó JCG.

“Vidal a los cuarenta minutos del segundo tiempo estaba muerto. Lo salva todavía el sobrepique de zurda, algo metió, una cosita. El problema es que cuando lo sobra una pelota hace unas cabriolas muy feas”, selló Juan Cristóbal Guarello, siempre ácido, en La Hora de King Kong.

¿Cuántos partidos ha jugado Arturo Vidal en la presente temporada con Colo Colo?

Arturo Vidal lleva un total de 22 partidos jugados este 2025. Catorce de ellos han sido en la Liga de Primera, cinco en Copa Libertadores, dos en Copa Chile y el de la Supercopa. Ha hecho dos goles (ante Unión Española y La Calera por el torneo local) y ha dado una asistencia.