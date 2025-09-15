Tras varios meses de indefinición, se jugó la Supercopa y Universidad de Chile se coronó campeón. El cuadro dirigido por Gustavo Álvarez celebra doble, obteniendo un título con un triunfo imponente ante el archirrival, Colo Colo, y toma vuelo para lo que vendrá frente a Alianza Lima.

El ambiente fue raro. Un puñado de gente en las tribunas, debido a las restricciones a la hora de comprar entradas, y una celebración matizada debido al próximo encuentro de la U por Copa Sudamericana.

Eso le quitó algo de mística a la recepción del trofeo, que se hizo con un “We are the champions” de fondo, que, en vez de adicionarle emoción, parecía restarle. Aunque, hubo otras cosas en medio de la algarabía que fueron más criticadas.

Fuertes críticas en medio de la celebración azul

Tras un relato emotivo del Trovador del Gol, en Radio ADN se dieron el tiempo de analizar el extraño ambiente de celebración en el Estadio Santa Laura. Uno de los comentarios que resaltó fue el de Cristian Arcos, quien criticó duramente la presencia en tarima de Mauricio Etcheverry, asesor de Azul Azul.

“A mí me perturba el protagonismo que tiene Mauricio Etcheverry como asesor en la Universidad de Chile. Me perturba verlo en la tarima, con todos los protagonistas. Puede hacerlo, no tiene ninguna sanción. Pero, fue la mano derecha de Sergio Jadue. Y la mano izquierda también”, enfatizó el periodista.

“Me perturba que el fútbol chileno no haya entendido. Es una postal de en lo que estamos, en un momento actual horroroso. El protagonismo que tiene Etcheverry en la Supercopa y en Azul Azul, refleja que no entendimos nada. Nada de nada.

Bueno, lo vemos incluso con candidatos presidenciales que no deberían serlo”, agregó Cristian Arcos, quien, por último, señaló que esto era un síntoma de la crisis del fútbol chileno.

“Mauricio Etcheverry codeándose con la gente en la tarima. Faltó poco más para que tuviera una medalla. Lo puede hacer reglamentariamente, no cometió ningún delito. Pero es el asesor directo de un tipo que sí lo hizo y está esperando sentencia en Estados Unidos. No entendimos nada, por eso estamos como estamos. Porque no agarramos el pasado para aprender”, cerró.

¿Por qué hubo tan poca asistencia para la Supercopa?

La baja asistencia se debió, principalmente, a dos factores. Primero, las múltiples postergaciones del encuentro, que generaron incertidumbre sobre la fecha definitiva. Además, hubo varias restricciones impuestas para la compra de entradas, limitadas a hinchas mayores de 55 años y con un aforo reducido a 9.950 personas.

