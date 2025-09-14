Tras meses de indefinición por la Supercopa, Universidad de Chile se coronó campeón. El cuadro dirigido por Gustavo Álvarez celebra doble, obteniendo un título con un triunfo imponente ante el archirrival, Colo Colo, y toma vuelo para lo que vendrá ante Alianza Lima.

Precisamente, ese partido, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, respira en la nuca de los jugadores azules, haciendo que la celebración del triunfo tenga un matiz distinto. La Copa Sudamericana es un premio contundente para cerrar el 2025.

Al contrario, la Liga de Primera parece un objetivo demasiado lejano. Coquimbo Unido lleva una ventaja considerable y es muy difícil que ni la U, ni nadie, lo alcance. Esto potencia el duelo ante Alianza Lima.

La celebración medida de Gustavo Álvarez

Pocos pueden decirlo. Gustavo Álvarez ha conseguido alzarse con el trofeo de las tres competencias más importantes a nivel nacional. Fue campeón del torneo chileno en 2023, el año pasado se quedó con la Copa Chile y este año consiguió la Supercopa. No hay que ser Linkedin para saber que eso es un buen currículum.

Pese a ello, el terreno internacional sigue siendo virgen. He ahí un incentivo particular para Gustavo Álvarez. La Copa Sudamericana es un objetivo aún completamente alcanzable.

Todo esto provocó la ausencia de algarabía en el DT del Romántico Viajero, una vez decretado el triunfo en la Supercopa. De hecho, según contaron en Radio ADN, sus palabras fueron más de calma que de regocijo.

Universidad de Chile se coronó campeón de la Supercopa | Photosport

Lo que habría dicho Gustavo Álvarez a su plantel

Según contó Rocío Ayala de Radio ADN, Gustavo Álvarez habría puesto calma en medio de la celebración por la obtención de la Supercopa, tras el 3-0 propinado a Colo Colo.

“Gustavo Álvarez le bajó la intensidad a la celebración. Hizo una arenga antes de recibir la copa y dio un discurso que ya ha hecho anteriormente, en el que dice que ‘después del triunfo suele venir esta adrenalina, esta satisfacción’“, comenzó diciendo Rocío Ayala sobre las palabras del DT azul.

“Pero, además, aseguró que para él esta victoria no significa nada y que hay que de inmediato dar la vuelta la página y pensar en la Copa Sudamericana“, resaltó la periodista, relatando la actitud del cerebro del Romántico Viajero, previo a recibir el trofeo.