Horrible ha sido el año de Colo Colo esta temporada. Eliminado tempranamente de Copa Chile y Copa Libertadores, octavo en el torneo nacional, tuvo la guinda de la torta al ser goleado por la U. de Chile en la Supercopa.

Por lo mismo es que mientras los jugadores bailan cueca, muchos hinchas piden que se pueda limpiar el plantel de cara al 2026, para darle nuevos aires al Cacique.

Lo mismo piensa Carlos Gustavo De Luca, quien jugó en 1992 en los albos, año en que ganó la Recopa ante Cruzeiro. Y entrega cinco nombres que deben irse del equipo.

Los jugadores que deben irse de Colo Colo

De Luca sostiene en charla con Redgol que “hay jugadores que cumplieron ciclo como Arturo Vidal y es el primero en renovar. Ahí ya se está equivocando la dirigencia”, señala.

“Cuando es así, cuando se toca fondo, no se clasifica a nada y pierdes el clásico 3-0, hay que meter mano bastante adentro. Los históricos tienen que salir, no hay ninguna duda”, sostiene.

Vidal cumplió un ciclo en Colo Colo para De Luca

Luego entrega otro nombre de un emblemático. “También Pavez cumplió un ciclo, no es tan grande pero ya se duda de su titularidad y lleva mucho tiempo”, señala.

Sostiene además que hay dos delanteros que no pueden continuar en el Monumental. “Salomón Rodríguez no rindió tampoco, Correa sí puede dar más y se merece otra oportunidad. ¿Bolados? Convierte pocos goles para ser delantero, también se le acabó el tiempo, pues lleva demasiado tiempo”, señala.

Finalmente piensa que el gran refuerzo de esta temporada debe salir. “Aquino tampoco rindió, se le contrató como figura importante y no dio resultado. En un momento dijo que quería volver a Vélez, hay que ver cuál será su pensamiento ahora. Se esperaba un caudillo, que manejara el equipo, pero no lo hizo”, indica.

A quien sí respalda es al DT, Fernando Ortiz. “No estoy de acuerdo que Ortiz se vaya si no clasifica a una copa internacional Recién llega, dejen que trabaje. No era el candidato, pero sí ya está elegido, déjenlo que arme un equipo, que arme un plantel”, cerró.