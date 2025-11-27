¿Sigue cortado? Fernando Ortiz toma una decisión con Esteban Pavez en Colo Colo

La situación de Esteban Pavez es uno de los temas al que ha tenido que referirse muchas veces Fernando Ortiz. El mediocampista salió de la titularidad de Colo Colo con la llegada del DT, quien ni siquiera lo consideró en la citación para la reciente victoria sobre Unión La Calera.

Ahora, la gran pregunta que se hacen los hinchas es si nombre aparecerá en el partido contra Cobresal, un duelo clave del Cacique para clasificar a la Copa Sudamericana. Con la baja de Arturo Vidal por suspensión, se abre una posibilidad para el Huesi, por lo menos en la banca.

Para este partido, el DT planea una formación sin Pavez, donde aparecen Fernando de Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Javier Correa y Claudio Aquino.

¿Pero podría ser citado? En conferencia de prensa, Fernando Ortiz respondió: “Esteban estará convocado para mañana y como bien dicen, sobre el tema hemos hablado suficiente. Lo importante es mañana sacar un buen resultado en una cancha difícil y sellar un objetivo que teníamos por cumplir”.

Fernando Ortiz lo confirmó: vuelve Esteban Pavez a Colo Colo | Photosport

ver también Con un cambio: la formación de Colo Colo para su duelo clave contra Cobresal

Fernando Ortiz confirma el regreso de Esteban Pavez en Colo Colo

Con esto, Esteban Pavez volverá a la citación de Colo Colo y viajará con sus compañeros al norte del país para enfrentar a Cobresal este viernes 28 de diciembre a las 18:30 horas.

Publicidad

Publicidad

Desde la llegada de Fernando Ortiz, el volante ha sido titular en una sola ocasión: en la Supercopa contra U. de Chile, donde los albos cayeron por 3-0. Después de eso, no fue convocado ante Iquique (sancionado), Coquimbo, Limache y La Calera (decisión técnica). Contra Ñublense y Unión Española, disputó 10 y 8 minutos, respectivamente.