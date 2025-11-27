Fernando Ortiz asumió la banca de Colo Colo con la idea de arreglar el desorden que había. El Tano llegó a cambiar las cosas en el Cacique y una de sus decisiones más polémicas ha sido el sentar a dos referentes como lo son Arturo Vidal y Esteban Pavez.

En las últimas fechas ambos capitanes han quedado al margen por lesiones o decisión técnica, pero cuando han sido citados, han ido a la banca. Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón tomaron sus puestos, siendo claves para el alza que tiene al Eterno Campeón sumando sus primeros tres triunfos al hilo en el 2025.

Ahora, de cara a la final por la clasificación a Copa Sudamericana con Cobresal, el King no podrá estar por acumulación de tarjetas amarillas mientras que el capitán irá otra vez al banquillo. Una situación por la que este jueves el DT decidió sacar la voz y explicar para no tener más problemas.

Ortiz explica la razón por la que Méndez y Alarcón sentaron a Vidal y Pavez en Colo Colo

La mano de Fernando Ortiz se ha hecho sentir y más con la salida de referentes de la titularidad. Los casos de Arturo Vidal y Esteban Pavez siguen dando que hablar ante los buenos resultados que se han obtenido con jugadores a los que no les habían dado espacio por ellos.

Esteban Pavez y Arturo Vidal pasaron de ser fijos con Jorge Almirón a ser banca con Fernando Ortiz en Colo Colo. Foto: Photosport.

El Tano habló en conferencia de prensa y fue consultado por el momento de Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón, los responsables de sentar a los capitanes. “No hablo de nombres propios, evalúo en conjunto“, lanzó de entrada.

Aunque para Fernando Ortiz, no es de extrañar el nivel que han mostrado sus titulares. “No hacía falta descubrir nada de su calidad, aprovechan las oportunidades que uno le puede dar al trabajo que hacen en la semana“.

“Después si uno planifica encontrando la debilidad del rival y funciona, otras no. Mañana ellos tienen el plan de juego que vamos a intentar y ojalá funcione. Cuando no, hay que buscar variantes enseguida en el campo de juego. Los chicos tienen la idea de traer un buen resultado mañana“, sentenció.

Tanto Tomás Alarcón como Víctor Felipe Méndez volverán a ser titulares en el Eterno Campeón, dejando en la banca nuevamente a Esteban Pavez. Arturo Vidal mirará todo desde lejos, ya que está suspendido y no viajará con sus compañeros.

Fernando Ortiz sacude a Colo Colo y lo ha hecho reaccionar con la irrupción de jugadores que no estaban siendo considerados. El Tano quiere dar el último paso para meterse en Copa Sudamericana y así demostrar que había que hacer lo que muchos pedían a gritos para renovar el plantel.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Sin Arturo Vidal en la banca y con Esteban Pavez como suplente, Colo Colo alista su visita a Cobresal en El Salvador. El encuentro está programado para este viernes 28 de noviembre desde las 18:30 horas.

Así está la tabla de posiciones del torneo 2025 para Colo Colo

