Universidad de Chile festejó en un Santa Laura casi vacío. El cuadro dirigido por Gustavo Álvarez se alzó con la Supercopa, tras derrotar por 3-0 a Colo Colo, en un Superclásico en el que fueron ampliamente superiores.

Lo extraño eran las tribunas. Gradas casi vacías que hacen recordar que el fútbol es mucho más que once contra once y que el público es una parte esencial del espectáculo. Ya no estamos en tiempo de pandemia.

Pese a la ausencia de la masividad de la afición en la galería, los hinchas de Universidad de Chile supieron celebrar. Eso hicieron en las cercanías del Estadio Nacional, justo cuando se estaba jugando la Copa Davis. El partido de Chile tuvo que ser detenido en un par de ocasiones.

Desde Argentina no pierden la ocasión con los hinchas de la U de Chile

Parecía una guerra mediática entre países. Lo que se dio tras los trágicos eventos del 20 de agosto en Avellaneda, terminó en análisis dispares en ambos lados de la Cordillera de Los Andes. En Argentina, intentaron buscar todas las excusas posibles para hacer parecer a los hinchas de Independiente como víctimas de los de la Universidad de Chile. Pero, las fuertes imágenes de lo acontecido tiraban por la borda cada uno de sus esfuerzos.

Sin embargo, no han olvidado la resolución de la Conmebol, ni la teoría de que fueron los hinchas chilenos los que comenzaron la pelea en el Libertadores de América. Por eso, se valieron de los festejos en las afueras del Estadio Nacional para fomentar la idea de la violencia unilateral.

Así lo hizo Diario Olé, que, en su cuenta de X, hizo eco de lo sucedido en las celebraciones de la Supercopa. “No aprenden más”, twittearon desde el medio trasandino, asegurando que los hinchas azules “festejaron un título al lado de donde se jugaba la Copa Davis y el partido tuvo que ser interrumpido”.

El partido de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo tuvo que ser suspendido en varias ocasiones | Photosport

Otro capítulo más que se desprende de un cada vez más lejano 20 de agosto, cuando tres hinchas azules fueron empujados al vacío por aficionados del Rojo y otros tantos golpeados hasta el hartazgo. Lo que se esperaría es que los que aprendieran fueran aquellos que brindaron ese terrorífico espectáculo. Y que siguen libres.

