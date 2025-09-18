Andre Agassi está vuelto loco con la gran promesa del tenis sudamericano: “Su fuerza bruta…”

La ya clásica Laver Cup arranca este viernes, torneo que dirige Roger Federer y que en su nueva versión enfrentará a los equipos Mundial y Europa.

Una de las novedades en el torneo de exhibición es el cambio de capitanes, porque en el elenco del resto del mundo está como jefe técnico el estadounidense Andre Agassi, quien alabó a uno de sus pupilos.

El Kid de Las Vegas analizó las condiciones de la gran promesa del tenis sudamericano, el brasileño Joao Fonseca, quien comparte equipo con Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Francisco Cerúndolo, Alex Michelsen y Reilly Opelka.

Agassi está emocionado con Joao Fonseca

Andre Agassi habló de las condiciones del brasileño, que este viernes jugará con el italiano Flavio Cobolli, y señaló que su potencia es lo que más lo sorprende.

“Su juego es muy fácil de respetar y de admirar. La fuerza bruta que puede generar desde ambos lados de la pista, casi sin esfuerzo… Puede hacer el mismo movimiento y generar muchísima velocidad a la bola sin que parezca que quiere golpear más fuerte”, dijo el norteamericano.

Joao Fonseca junto a Roger Federer.

“Su movilidad es buenísima, pero lo que más me ha sorprendido cuando le he conocido es su mentalidad. Es un tipo que no necesita sentirse validado por nadie. No se deja intimidar por el entorno, él cree que pertenece a estos torneos, que se merece estar aquí, que debe y quiere seguir mejorando. Es inteligente, perceptivo y receptivo. Me gusta cómo procesa las cosas, y eso solo le va a ayudar a ser su mejor versión”, cerró Agassi sobre Fonseca.

Los grandes favoritos a quedarse con el título son los europeos, que serán representados por Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik y Flavio Cobolli.