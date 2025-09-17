Taylor Townsend, actual número uno del mundo del ranking WTA en dobles, no pasó desapercibida en su visita a China.

En pleno torneo de la Billie Jean King Cup en Shenzhen, la estadounidense grabó un video en Instagram reaccionando al buffet local.

El problema es que lanzó frases bastante polémicas que no tardaron en generar molestia.

“Estoy en shock por lo que vi en el buffet (…) Estos están literalmente matando ranas. ¿no son venenosas? ¿no son las que te dan verrugas y cosas así?”, partió diciendo.

“Todo esto con ajíes, cebollas, de verdad hicieron de esto un plato”, dijo.

Tweet placeholder

La crítica terminó de rematarla con un puntaje demoledor. “Le doy un sólido dos de diez”, lanzó en tono burlesco, sin pensar en las represalias.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Ganó su primer título WTA, desbancó a la N°5 del mundo y puso a temblar al circuito con 17 años

Taylor Townsend recibe avalancha de críticas

La reacción no se hizo esperar. En redes sociales, fans y medios chinos la acusaron de racista, xenófoba y falta de respeto hacia la cultura y la gastronomía local.

Frente al aluvión de críticas, Townsend dio marcha atrás y publicó una disculpa.

“Quiero disculparme sinceramente desde el fondo de mi corazón. Soy muy privilegiada como atleta por poder viajar y vivir estas diferencias culturales, que es una de las cosas que más amo de lo que hago”, dijo.

“He tenido la experiencia más increíble aquí, todos han sido muy amables y lo que dije no representa eso”, agregó Townsend.

Publicidad

Publicidad

Más allá del escándalo, a sus 29 años Townsend vive un gran presente deportivo en el circuito de dobles, donde es la número uno del mundo.