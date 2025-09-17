Iva Jovic solo tiene 17 años y ya dejó su huella en el circuito WTA. La estadounidense se consagró campeona del WTA 500 de Guadalajara tras derrotar a la colombiana Emiliana Arango por 6-4 y 6-1.

Con este triunfo, Jovic no solo celebró su primer título profesional, sino que además se convirtió en la campeona más joven de la temporada.

A la vez, le quitó ese récord a la actual N°5 del mundo, Mirra Andreeva, quien había brillado en Dubái con 17 años y 299 días. Jovic lo consiguió con 17 años y 283 días.

Una final que tuvo de todo

El partido ante Arango no fue un trámite. La colombiana, que llegó a la definición pese a estar enferma, incluso logró quebrar el saque de Jovic cuando parecía que el primer set estaba cerrado.

Arango levantó tres puntos de set y forzó la tensión en la recta final, aunque no pudo sostener el empuje. En el segundo parcial, la estadounidense fue pura contundencia y no dejó espacio para las dudas.

Iva Jovic se corona en el ATP 500 de Guadalajara (Getty Images).

Iva Jovic se pega salto gigante en el ranking

La victoria en Guadalajara le permitió a Jovic escalar hasta el Top 50 del ranking por primera vez en su carrera. Semanas atrás estaba en el puesto 73 y ahora es la 36° del mundo.

De paso, se convirtió en la estadounidense más joven en ganar un título WTA desde que Coco Gauff lo hizo en Parma hace unos años.

