El Court Anita Lizana del Estadio Nacional volvió a ser escenario de fiesta. Chile barrió a Luxemburgo en la serie del Grupo Mundial I y selló su paso a los Qualifiers 2026 de la Copa Davis.

Pero más allá del resultado deportivo, la historia se escribió desde la banca con Nicolás Massú como capitán, ya que la Roja del tenis alcanzó su undécima victoria consecutiva jugando en casa.

El dato es tan contundente que incluso la cuenta oficial del torneo no dudó en destacarlo con un mensaje directo al extenista-

“Chile logró clasificar a los Qualifiers por su victoria ante Luxemburgo, pero además llegó a las 11 series ganadas como local de manera consecutiva. Todas con Massú”, dice el mensaje.

El legado de Massú como capitán en la Copa Davis

El triunfo de Cristian Garin, el sólido desempeño de Tomás Barrios y la dupla que integró junto a Matías Soto marcaron el rumbo. A eso se sumó el estreno con victoria de Daniel Núñez, que cerró la serie entre aplausos.

La vibra del Nacional hizo el resto, con más de cuatro mil fanáticos empujando a un equipo que ya convirtió la localía en fortaleza inconquistable.

Massú nunca perdió una serie como local desde que asumió como líder del equipo. Once veces se presentó Chile en casa bajo su mando y once veces salió ganador.

Una marca que lo consolida como referente absoluto de esta etapa de la Davis y que ahora fue reconocida a nivel mundial.