Alejandro Tabilo decidió no disputar la Copa Davis para dejar atrás un historial de lesiones y mal momento en el circuito, y hoy vive una resurrección total con su tenis.

Es que remando de atrás, el zurdo superó la qualy del ATP 250 de Chengdú y en el debut del cuadro principal protagonizó el batacatazo del año 2025, batiendo a un animador del circuito.

Con total propiedad, Tabilo batió al australiano Jordan Thompson (78°) y que fue 26° del mundo en su momento, siempre dando que hablar con su tenis. Eso sí, ante el chileno poco y nada pudo hacer.

Tabilo escala en el ranking

Alejandro Tabilo derrotó por 6-4 y 6-3 a Jordan Thompson (78°) en el debut del cuadro principal del ATP 250 de Chengdú. Tras vencer a uno de los favoritos del cuadro principal, ahora va por el mejor preclasificado.

En segunda ronda, “Tabisex” buscará dar otro zarpazo en el ATP al enfrentar al favorito del main draw, el italiano Luciano Darderi (30°). El chileno, de paso, cada vez se acerca más al top 100 del ranking con su aventura en China.

Tras vencer a Jordan Thompson, “Unagi” escaló hasta el 106° del ranking live, el cual marca el momento en vivo del escalafón mundial, en un registro que se actualiza lunes a lunes. Por eso, podría seguir ascendiendo.

Tabilo es el número uno de Chile en estos momentos con su ranking, mientras Nicolás Jarry ocupa la plaza 111°. Por su parte, Cristian Garin cierra el podio siendo el 124° del mundo.