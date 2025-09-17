Es tendencia:
El duro rival que espera a Tabilo en Chengdú: Ex Top 30, campeón de Grand Slam y pesadilla de un ex N°1

El australiano Jordan Thompson, con un currículum cargado de hazañas y títulos, será el primer obstáculo del chileno en el cuadro principal del ATP 250 chino.

Por Javiera López Godoy

Jordan Thompson y Alejandro Tabilo
© Getty ImagesJordan Thompson y Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo superó una exigente qualy y ya está instalado en el cuadro principal del ATP 250 de Chengdú. Pero el sorteo no le regaló nada fácil.

En primera ronda lo espera Jordan Thompson, actual 78° del mundo, un australiano con pergaminos de sobra que incluyen haber sido Top 30, levantar un título ATP en singles y hasta colgarse una corona de Grand Slam en dobles.

Tabilo ya asegura atractivo premio en el ATP 250 de Chengdú y sueña con un botín que puede cambiar su año

Thompson, un veterano con currículum

Con 31 años, Jordan Thompson ha construido una carrera sólida en el circuito. El año pasado tocó su mejor ranking histórico al ubicarse 26° del mundo y, en la misma temporada, celebró su primer título ATP en Los Cabos. 

Ese torneo lo marcó doblemente, ya que fue campeón tanto en singles como en dobles, algo que no ocurría desde Nick Kyrgios en Washington 2022.

Su nombre comenzó a sonar fuerte en 2017, cuando en Queen’s Club dio uno de los golpes más recordados al eliminar al entonces número 1 del mundo y defensor del título, Andy Murray, en primera ronda. 

En dobles, su carrera es aún más brillante. Fue campeón del US Open 2024, finalista en Wimbledon ese mismo año y subcampeón de Indian Wells en 2025.

Actualmente figura en el puesto 43° del ranking mundial en dobles, consolidándose como un especialista.

Max Purcell y Jordan Thompson ganan el dobles del US Open 2024 (Getty Images).

Max Purcell y Jordan Thompson ganan el dobles del US Open 2024 (Getty Images).

Tabilo vs. Thompson: un cruce con historia previa

Tabilo ya sabe lo que es medirse con Thompson. Fue en 2023, en Indian Wells, donde el chileno se impuso por 6-3 y 7-6(6) en la ronda de 32. 

Ahora, el duelo se reedita en condiciones diferentes. El chileno llega desde la qualy y con confianza tras sobrevivir dos partidos a tres sets, mientras que Thompson debuta directamente en el cuadro principal.

El choque está programado para este jueves 18 de septiembre a las 3:00 AM de Chile. La transmisión en vivo estará disponible por ESPN y Disney+ Premium.

