Roger Federer y Rafael Nadal protagonizaron una de las rivalidades más icónicas en la historia del tenis y ahora podría escribirse un nuevo capítulo fuera del circuito oficial.

El suizo, retirado desde 2022, deslizó la posibilidad de organizar una gira conjunta con el español, un proyecto que él mismo bautizó como un eventual “Fedal Tour”.

Federer no descarta volver a competir

En una entrevista con CNBC, Federer confesó que está entrenando con frecuencia y que la idea de una gira con Nadal no le resulta descabellada.

“Sí, ¿por qué no? Amo a Rafa”, dijo el 20 veces campeón de Grand Slam.

“Jugué cuatro horas de tenis el otro día aquí en San Francisco, y luego en Los Ángeles otra hora y media antes de eso. Así que he estado jugando bastante, tratando de mantenerme en buena forma”, reveló.

“Nadal también estaría dispuesto”

Federer cree que Nadal también vería con buenos ojos esta aventura.

“Y sé que Rafa también está totalmente dispuesto a, tal vez, jugar algo de tenis. Suena terrible, tenis de veteranos, para nosotros, pero quizá podamos crear una gira, como una Fedal Tour o algo así”, señaló el suizo.

La conexión con la Laver Cup

Federer recordó que la creación de la Laver Cup estuvo inspirada en parte en esa idea de rendir homenaje a las leyendas del deporte.

“Sería genial. Creo que esa es también una de las razones por las que realmente empecé la Laver Cup, para dar luz a las grandes figuras del pasado del juego, y quizá un tour de veteranos”, remarcó.