Alejandro Tabilo (112°) sigue firme en su ruta por Asia. Después de dejar en el camino al australiano Jordan Thompson y al italiano Luciano Darderi, el zurdo chileno se metió en los cuartos de final del Chengdú Open en China.

Ahora, Jano buscará un nuevo paso histórico frente al australiano Christopher O’Connell (103°).

La historia entre ambos tiene varios capítulos y todos con final feliz para Tabilo. Se han visto las caras en tres ocasiones y siempre ganó el chileno.

La última fue hace solo unos días en el Challenger de Huangpu, donde O’Connell se retiró en el primer set.

En 2023, en la qualy de Indian Wells, el partido fue maratónico: triunfo de Tabilo por 6-3, 5-7 y 7-5. Y en 2024, en Monte Carlo, el chileno se impuso más cómodo por 6-3 y 6-4.

¿A qué hora juega Tabilo vs. O’Connell?

El partido por los cuartos de final del ATP 250 de Chengdú se jugará este domingo 21 de septiembre.

La organización aún no confirma la programación oficial, pero el duelo se disputará en la madrugada chilena, no antes de las 2:00 horas.

¿Dónde ver en vivo el Chengdú Open?

La buena noticia para los fanáticos es que el encuentro se transmitirá por ESPN y también estará disponible vía streaming en Disney+ Premium.