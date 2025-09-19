Alejandro Tabilo ya conoce a la perfección a Christopher O’Connell. El australiano de 31 años será su rival en los cuartos de final del ATP 250 de Chengdú, en un partido programado para este domingo 21 de septiembre, con horario aún por confirmar.

En cancha, el historial es claro. Jano se impuso en Montecarlo 2024, en Indian Wells 2023 y hace solo unos días en el Challenger de Guangzhou Huangpu, donde avanzó por walkover en semifinales.

¿Quién es Christopher O’Connell?

El próximo obstáculo de Tabilo tiene un ranking actual de 103° del mundo, aunque llegó a ser 53° en el listado ATP.

No tiene títulos de nivel ATP en su palmarés, pero sí varias coronas en torneos Challenger e ITF, la más reciente en Guangzhou-2 en 2024.

Su carrera ha sido una montaña rusa marcada por lesiones y problemas de salud. Estuvo 18 meses fuera entre 2012 y 2014 por una fractura de espalda, se perdió otros ocho meses en 2018 por una tendinitis de rodilla y hasta una neumonía lo dejó fuera en 2017.

La pausa que lo llevó a limpiar barcos

En 2018, aburrido de las lesiones, O’Connell dejó las canchas y se dedicó a limpiar barcos junto a su hermano en una bahía de Sídney.

“Por aquel entonces pensé que estaba sufriendo demasiadas lesiones, quería alejarme del tenis”, reveló. “Me dije ‘Puedo limitarme a limpiar barcos y relajarme’”, recordó.

Esa pausa terminó siendo clave, ya que en 2019 decidió volver y firmó el mejor año de su carrera.

Christopher O’Connell en el US Open 2025 (Getty Images).

El desafío para Tabilo

El cruce en Chengdú promete. Tabilo llega como 112° del mundo, con la confianza en alza tras superar a Jordan Thompson y Luciano Darderi en rondas anteriores.

Enfrente tendrá a un O’Connell con más batallas vividas que títulos, pero que siempre encuentra la forma de volver.

Con dos triunfos previos en el bolsillo, más la qualy, el chileno sabe que este domingo puede dar otro paso grande en su temporada.