Colo Colo prepara la fiesta en el estadio Monumental para el regreso del técnico Gustavo Quinteros a sus filas, luego de la polémica salida de Jorge Almirón desde la banca alba.

Esta jornada es trascendental para cerrar un acuerdo, donde el entrenador que fue campeón con el Cacique tendrá importantes conversaciones con la dirigencia de Blanco y Negro.

Pero hay una situación de último momento que puede complicar el escenario tan fácil que se ha dado para Quinteros, donde aparece un nombre sorpresa que puede liquidar cualquier acuerdo: Fernando Ortiz.

Un inesperado candidato para ser entrenador de Colo Colo comenzó a tomar fuerza justo antes de las reuniones en el Monumental, donde tiene directores que lo tienen de favorito.

Fernando Ortiz tiene amplia carrera en el fútbol de México. (Photo by Manuel Guadarrama/Getty Images)

¿Quién es Fernando Ortiz?

Según pudo consignar Bolavip, fue el periodista Cristopher Brandt informó en ESPN Chile quien puso sobre la mesa el nuevo nombre para entrenador de Colo Colo, que hace temblar cualquier avance con Gustavo Quinteros.

Fernando Ortiz “con pasos en el América de México y Monterrey, es uno de los nombres que fue contactado con la dirigencia del ‘Cacique’ y sus conversaciones habrían sido bastante positivas, las que entusiasman a más de uno dentro de la dirigencia“.

En ese sentido, aseguran que este nuevo nombre se mete como una sorpresa en una jornada donde, al parecer, estaba todo listo para anunciar el regreso de Gustavo Quinteros.

Algo que deberá determinar la dirigencia, donde apuntan que Ortiz también tiene importantes votos dentro de la mesa que tomará la decisión definitiva, que tiene atentos a los hinchas.

