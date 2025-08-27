El paso de Jorge Almirón en Colo Colo ya es historia. El otrora técnico del Cacique es un capítulo más de su historia, y en las próximas horas se puede definir a su sucesor.

Mientras eso ocurre, siguen desenterrando los vestigios de lo que fue su paso por el Estadio Monumental, en especial por los refuerzos que pudieron vestir la del Popular.

Uno de ellos es una de las joyas más recientes de Boca Juniors, que el argentino conocía muy bien. Incluso, estuvo en la órbita de Manuel Pellegrini en el Betis tras el Mundial de Clubes

La joya que quiso traer Almirón a Colo Colo, pero que jugará Champions League

Uno de los nombres que Jorge Almirón tuvo en mente, a la hora de llegar a dirigir en Colo Colo a principios de 2024, lo conocía de su paso por el cuadro xeneize, y de futuro prometedor.

Pese a que ocupaba un lugar secundario, lo quería como proyecto, pero no se puso materializar. Se trata de Aaron Anselmino, defensor que luego llegó al Chelsea e incluso sumó minutos en el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Ahora, tendrá una nueva oportunidad en un gigante de Europa que jugará en las próximas semanas la Champions League. Y es que el proyecto de Boca llegó como flamante refuerzo del Borussia Dortmund.

El defensor no pudo encontrar un lugar en el conjunto de Londres, por lo que le buscaron un préstamo para que pudiera tener su oportunidad, encontrando espacio en la siempre exigente Bundesliga.

La operación por el pretendido de Jorge Almirón en el Cacique es una cesión a los alemanes por un año, sin opción de compra.

¿Qué vínculo tenía Aaron Anselmino con Jorge Almirón?

Según información entregada por TyC Sports en enero de 2024, Aaron Anselmino aparecía como opción para reforzar al Cacique junto a Jabes Saralegui, una vez confirmada la llegada de Jorge Almirón como DT.

El futbolista ocupó un lugar secundario en el 2023, es defensa central y fue el relevo de Marcos Rojo (apenas jugó cinco partidos en el año). En agosto de 2024 fue comprado por el Chelsea, estuvo seis meses más en Boca Juniors y este año viajó con destino a Inglaterra.