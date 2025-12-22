Luego de los primeros meses de uso del Claro Arena, Universidad Católica hizo un balance. Las cuentas son positivas, aunque saben que todavía queda trabajo por delante.

Los Cruzados vivieron un 2025 inolvidable con la inauguración de su nuevo estadio, el cual fue fundamental en el buen cierre de año del equipo que terminó clasificando a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En Las Condes todo es felicidad.

La capacidad del Claro Arena

El Claro Arena es por lejos el estadio más moderno de Chile y sus postales, parecieran sacadas del fútbol europeo. En Universidad Católica celebran la muy buena recepción que ha tenido el recinto, aunque saben que todavía hay materia por mejorar.

“Más allá de la excelente evaluación que han hecho nuestros hinchas, los futbolistas y los medios de comunicación respecto de la experiencia que se vive en el recinto, no hay que olvidar que el estadio lleva poco más de tres meses de operación“, indicó Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados, a La Tercera.

“Nosotros somos los más autocríticos en reconocer que hay muchos aspectos de mejora, al interior del recinto y también los aspectos exteriores“, complementó Pareja, asegurando que las cosas pendientes se irán corrigiendo con el andar del 2026.

Universidad Católica disputará la Copa Libertadores y la Conmebol hizo un chequeo de seguridad, cancha y transmisión. “El estadio los cumple con plenitud“, detalló el gerente general. Claro que reconoció que el recinto presenta un problema en caso de que tengan una buena actuación en el torneo internacional.

Universidad Católica tuvo buen rendimiento jugando en el Claro Arena. Imagen: Photosport

“El reglamento dice que necesitaríamos un estadio más grande en semifinal. Si ese fuese el caso, probablemente tendríamos que jugar en el Estadio Nacional”, detalló, ya que el Claro Arena puede albergar a 20.000 personas. De todos modos, no bajan los brazos. “Ojalá tengamos ese problema. De ser así, haremos lo posible para poder jugar acá“, cerró Juan Pablo Pareja,