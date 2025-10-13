Jorge Sampaoli es uno de los entrenadores más exitosos de la selección chilena. Sin embargo, también es un personaje controvertido. Pese a esto, un campeón con Colo Colo habló de su cariño por él.

El casildente hizo una destacada carrera en el fútbol chileno, donde arribó a O’Higgins en el año 2008. Luego en 2011 llegó a Universidad de Chile, donde fue tricampeón y ganador de la Copa Sudamericana. Finalmente arribó a La Roja en 2013, lugar en el que clasificó al Mundial de 2014 y conquistó la Copa América de 2015.

La relación con Jorge Sampaoli

Paulo Garcés es un jugador que ha tenido una importante carrera dentro del medio nacional. Formado en Universidad Católica y campeón con Universidad de Chile, O’Higgins y Colo Colo. Además, fue parte de La Roja durante largos años, con Marcelo Bielsa, Claudio Borghi, Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi.

A pesar de que Sampaoli no se fue de la mejor manera de Chile, Garcés reconoció su gran relación con el DT argentino. “Muy buena. Porque Jorge me llama en un momento difícil de mi carrera, que fue mi salida de (Universidad) Católica. Me quedé sin pega cinco meses y me llama, bueno, no me llama Jorge, sino que los dueños de la U en ese momento”, indicó en TNT Sports.

“Me dieron el espacio para estar en el club y lograr el tricampeonato, independientemente de que jugué poco, porque estaba Johnny (Herrera)”, complementó el Halcón.

Claro que la historia de Paulo Garcés y Jorge Sampaoli no se resume solo a la U. Con el casildense en La Roja, el arquero fue un habitual en su proceso e incluso, logró ser campeón de la Copa América 2015 jugada en Chile.

“Después va a la Selección, me llama a la Selección. Quedó fuera del Mundial (2014) por decisiones técnicas, que obviamente son respetables. Después me toca ir a la Copa América y salimos campeones de América“, recordó el actual meta de Unión San Felipe.

“Le tengo un cariño y un aprecio inmenso, porque me dio un espacio en mi carrera muy importante. Creyó en mí“, cerró Paulo Garcés. Jorge Sampaoli en la actualidad se encuentra dirigiendo a Atlético Mineiro de Brasil.

