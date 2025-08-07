Uno de los jugadores que puede decir que vistió las camisetas de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica es Paulo Garcés, quien a sus 41 años sigue activo.

El Halcón empezó su carrera en los cruzados, luego tuvo un breve paso por la U y tras ello recaló en los albos, donde contó que vivió una tensa situación.

El arquero que juega en Unión San Felipe habló con 24Horas y declaró cuando estuvo en el Cacique sufrió amenazas de muerte, situación que provocó su salida del club.

La fuerte historia de Garcés en Colo Colo

Paulo Garcés reveló que vivió las dos caras de la moneda en el Cacique, porque primero lo pasó bien en el cuadro albo y luego sufrió algo totalmente inesperado.

“En Colo Colo viví las dos caras. La primera es la cara bonita donde yo empiezo a jugar después de ser campeón de América, compitiendo el puesto con Justo Villar que es un tipazo, un arquero que lo ganó todo, uno de los mejores arqueros extranjeros en la historia del club y que ha llegado a nuestro país y lo dejé en la banca hasta que me saco el hombro”, dijo el portero.

Paulo Garcés jugando en Colo Colo ante la U. Foto: Martin Thomas/Photosport

“Después de eso tengo otra cara: la mala. Después de recuperarme del hombro, me tocó jugar de vuelta y agarrar el puesto, pero nunca pude volver a ser ese arquero. Eso también deriva en mi salida bien tormentosa de Colo Colo, con amenazas de muerte y muchas cosas que nunca me imaginé vivirlas“, agregó.

Por último, Paulo Garcés contó que no recibió el apoyo de los dirigentes de Blanco y Negro tras la tensa situación: “la directiva no hizo nada”, cerró el meta.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Everton por la Liga de Primera?

El partido entre Everton y Colo Colo por la fecha 19 de la Liga de Primera se va a jugar este domingo 10 de agosto, a partir de las 12:30 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

