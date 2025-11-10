Esteban Pavez está lejos de vivir su mejor momento en Colo Colo. El capitán del Cacique viene cuestionado por los hinchas hace meses por algunas declaraciones y actitudes, a lo que se suma un bajo rendimiento.

De hecho, el mediocampista perdió en puesto en el mediocampo, y el entrenador Fernando Ortiz lo mandó a la cancha desde el banco en los 81′, en la reciente y sufrida victoria de Colo Colo, por 1-2 contra Unión Española.

La última polémica de Pavez fue en la previa del duelo, al asegurar que “para mí la institución más grande del país es Universidad Católica“. Lógicamente las palabras del capitán albo cayeron como combo en la guata en el estadio Monumental.

Incluso las réplicas llegaron del mismo presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa: “no comparto las declaraciones de Pavez, porque la institución más grande de Chile es Colo Colo“, manifestó el mandamás del Cacique.

Luka Tudor: Pavez no tiene tino

Pero no fue el único. Otra respuesta llegó de Luka Tudor, que si bien jugó en Colo Colo, su carrera como futbolista está marcada por haber sido un referente de La Franja.

“Está bien, ¿pero te parece que eso suma para el momento? Tienes que tener tino. Es lo mismo que yo me ponga a hablar mal de la radio o de mis compañeros“, dijo Tudor en el programa Marca Personal de La Metro FM.

Luka Tudor sentenció que “la Católica puede ser una gran institución, ¿pero para qué un jugador de Colo Colo tiene que estar diciendo eso? Calentai a la gente, mueves a la gente. No fue el mejor momento“.

Tudor debutó en la Católica, donde jugó entre 1987 y 1989. Tras los pasos por FC Sion, Newell’s Old Boys y CR Sabadell volvió a la UC (1993-1996), para retirarse en Colo Colo el 97.

