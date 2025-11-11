Es tendencia:
Mundial Sub 17

Tabla: ¡Siempre nos pasa a nosotros! Chile queda eliminado de forma increíble en el Mundial Sub 17

El equipo de Sebastián Miranda le ganó a Canadá en Qatar, pero el resultado no le sirvió de nada y quedó en la cuarta plaza.

Por Carlos Silva Rojas

La formación titular de Chile ante Canadá.
Por qué a nosotros. La selección chilena le ganó por 2-1 a Canadá en el Mundial Sub 17, pero no le alcanzó y quedó afuera del certamen que se juega en Qatar por diferencia de goles.

El partido empezó muy complicado para el equipo de Sebastián Miranda, ya que los norteamericanos se pusieron arriba en la cuenta a los 32 minutos gracias al volante Shola Jimoh.

La Roja se repuso y pudo dar vuelta las acciones en el complemento. El empate nacional llegó en los 55′ mediante la aparición de Zidane Yáñez, quien definió en el área chica para darle ilusión al equipo chileno.

El partido de Chile vs Canadá en el Mundial Sub 17

Chile pudo dar vuelta el marcador en los 66 minutos, cuando el lateral izquierdo de Colo Colo Matías Orellana puso el 2-1, tras pifiar un zurdazo y darle de derecha tras cartón.

La victoria no le sirvió de nada a la selección chilena, porque llegó a los 4 puntos, pero como Uganda dio el golpe y venció a Francia por 1-0, dejó al elenco criollo en la última plaza por diferencia de goles.

En el minuto 97 Canadá tuvo un penal a favor, sin embargo, el delantero Van Parker la mandó a las nubes.

Siempre nos pasa a nosotros…

La tabla de posiciones del Grupo K del Mundial Sub 17

