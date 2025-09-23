Talquinos se coronan y representarán a Chile en Mundial de fútbol en Estados Unidos

La Escuela Oficial UC Talca logró un histórico triunfo en la World Academy Cup Mantagua 2025, consolidándose como campeona de la Copa de Oro en la categoría sub 10. Gracias a este importante resultado, el equipo obtuvo el derecho de representar a la Región del Maule y a Chile en la próxima cita mundial, que se disputará en abril de 2026 en Tampa, Florida, Estados Unidos.

El torneo efectuado en la Región de Valparaíso entre el 10 y 14 de septiembre, reúne a destacados equipos de distintas partes del país, y es reconocido como una de las instancias formativas más relevantes para el desarrollo del fútbol infantil en Chile. En esta versión, la escuadra talquina demostró garra, disciplina y trabajo en equipo, consolidando un rendimiento que les permitió imponerse en la final en la tanda de penales frente a Fernández Vial Aurinegro y levantar el trofeo mayor de su categoría.

“Estamos muy orgullosos de nuestros niños. Este título refleja el compromiso de las familias, el esfuerzo de los entrenadores y, por supuesto, el talento de los jugadores que supieron representar con excelencia el espíritu de nuestra escuela”, destacó Julio Córdoba, director y DT de la Escuela Oficial UC Talca.

Julio Córdoba lideró a los pequeños campeones.

campeones en la World Academy Cup Mantagua 2025

El campeonato en Mantagua no solo les entregó la copa y medallas, sino también la oportunidad única de medir fuerzas con las mejores academias del mundo en el torneo internacional que se celebrará en Estados Unidos, instancia donde llevarán con orgullo el nombre de Chile.

“Cuando levantamos la copa no lo podíamos creer, sentimos que todo el esfuerzo valió la pena. Ahora queremos entrenar más fuerte para representar a Chile en Estados Unidos”, expresó Raimundo Juliet, jugador sub 10.

Publicidad

Publicidad

Con este logro, la Escuela Oficial UC Talca reafirma su compromiso con la formación deportiva y valórica de los niños de la región, proyectando un 2026 lleno de desafíos y sueños por cumplir en la arena internacional.

“Jugar esta final fue como cumplir un sueño. Estamos muy felices y emocionados por poder viajar y mostrar que en Talca también hay grandes futbolistas”, comentó su arquero, Mateo Morán.

Para concretar este viaje, las familias de los jugadores organizarán diversas actividades de recaudación de fondos, con el objetivo de costear los traslados y estadía en Estados Unidos para la delegación, compuesta por 24 personas.

Publicidad