Gigante mundial casi deja a Pellegrini en ridículo con su fichaje estrella: “Le había dado mi palabra al Betis”

El Ingeniero estuvo a punto de ver truncado su máximo deseo por culpa de uno de los clubes más grandes de Europa. "Me llamó el entrenador", contó el crack brasileño Antony.

Por Jorge Rubio

Manuel Pellegrini tiene a Antony como su crack en el Betis.
La acción en el mercado fue ardua para el Betis, aunque el fichaje que más aguardaba Manuel Pellegrini era el de la estrella del equipo: el brasileño Antony, quien tuvo un desgastante período en el Manchester United mientras sellaba su retorno a Heliópolis.

Para suerte del Ingeniero Pellegrini, finalmente el ex jugador del Ajax de Países Bajos y el Sao Paulo de Brasil amarró su retorno a los verdiblancos, donde tuvo un comienzo estelar. Ha aportado cuatro goles y una asistencia en La Liga 25-26. También anotó dos tantos y regaló un pase-gol en la Europa League.

Eso sí, estuvo a punto de dejar literalmente con los crespos hechos al experimentado DT chileno. Así lo contó el mismo jugador de 25 años, quien le concedió una entrevista a O Globo. Recibió el interés a última hora del Bayern Múnich, el gigante de Alemania.

Antony, la gran figura del Betis. (Fran Santiago/Getty Images).

“(Vincent) Kompany me llamó y tuvimos una conversación. Fue súper sincero conmigo, me dijo que siempre le había gustado mucho mi fútbol”, contó Antony de este diálogo con el entrenador belga cerca de la medianoche. Pero estaba todo resuelto para que recalara nuevamente en España.

Fuertes cruces y mucho aprendizaje: comodín del Betis aplaude el trabajo de Pellegrini

Bayern Múnich fue el gran escollo del Betis de Pellegrini en el fichaje de Antony

El Gigante de Bavaria estuvo muy cerca de entrometerse con el regalón de Pellegrini, Antony, quien finalmente sí fue el fichaje estelar del Betis para afrontar la temporada 25-26. El ex Manchester United ya había estado a préstamo en los verdiblancos.

“Estaba todo acordado con el Betis, porque había dado mi palabra. Todo estaba apalabrado, no podía hacerme eso ni a mí ni al club”, manifestó Antony, quien se declaró enamorado de la institución. Por eso mismo, recibió una bienvenida de rockstar cuando se confirmó su fichaje, que costó unos 22 millones de euros.

Antony, una de las grandes figuras del Betis. (Fran Santiago/Getty Images).

Anete eso, dijo que “era mirar a mis hijos. Lorenzo ama este lugar, esta ciudad. Cuando estábamos de vacaciones en Brasil, sin saber nada, siempre decía: ‘Papá, ¿cuándo vamos a volver a España?”, contó Antony a O Globo en su segmento deportivo Globoesporte. Si continúa con ese rendimiento, quizá el Bayern vuelva a tocar la puerta…

Duro golpe a la ANFP: Manuel Pellegrini le da un portazo a Chile y el Betis celebra

Así van el Betis y el Sevilla en la tabla de La Liga de España 25-26

El Betis se ubica en el 5° puesto al cabo de 12 partidos, mientras que el Sevilla marcha en el 9°.

