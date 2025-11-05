Mientras en Chile es Coquimbo Unido el elenco sensación, gracias a su primera estrella obtenida hace algunos días, en Europa es Bayern Munich el cuadro que tiene a todos con la boca abierta en este inicio de temporada.

De hecho, entre ambos elencos hay una similitud: la larga racha de triunfos consecutivos que han alcanzado, lo que no es común ver en los tiempos modernos.

El cuadro pirata, en el torneo nacional, tiene 14 triunfos ganados de manera consecutiva. Esta racha la inició ante La Serena en la primera rueda, en la que ganó dos duelos más: ante U de Chile y Unión Española.

Luego vinieron 11 triunfos seguidos en la segunda rueda, completando de esta manera una seguidilla de victorias que pocas veces se ve en el torneo chileno. Eso sí, hay que señalar que antes del inicio de la segunda rueda perdió dos veces ante Limache, en Copa Chile.

La racha de Coquimbo en Chile existe en Europa con Bayern Munich

Los increíbles números de Bayern Munich

Si a Bayern Munich le dicen el Coquimbo de Europa es porque de la mano del joven belga Vincent Kompany en la banca, de apenas 39 años, es furor por su juego.

Bayern Munich celebra su triunfo ante PSG

Completaron 16 partidos ganados entre todas las competiciones en este inicio de temporada, incluidos cuatro duelos de Champions League en la que vencieron al PSG, campeón vigente, en Francia este martes.

En la Bundesliga son 9 triunfos en igual cantidad de partidos, lo que le permite estar cómodamente en la cima de la tabla con cinco puntos de ventaja sobre Leipzig.

Los otros tres triunfos alcanzados fueron en la Supercopa de Alemania ante Stuttgart y dos triunfos en la Copa de Alemania. El último duelo oficial que perdieron fue en el Mundial de Clubes, cuando cayeron en cuartos de final 2-0 ante el PSG.