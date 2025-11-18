Se acerca una fecha clave para el fútbol nacional, ya que no solo se enfrentarán Deportes Melipilla y Real Joaquín por la penúltima fecha de la Segunda División, sino que será el partido que dirá adiós a la carrera en la cancha de Matías Rodríguez.

Uno de los referentes históricos de Universidad de Chile cuelga los botines, cerrando su carrera en Melipilla. “Fue el club que se interesó en mí cuando volví a entrenar. Me hicieron sentir muy cómodo y generé tantos lazos que escogí a esta ciudad donde rearmé mi vida”, señaló en conversación con LUN.

Este será el segundo retiro de Rodríguez, ya que estuvo fuera del fútbol entre el 2021 y 2023, siendo su última camiseta la de Defensa y Justicia, señalando que fue una decisión apresurada. El ex U de Chile volvió a las canchas el 2024 tras su dura separación con Lucía Colacilli, con quien tiene dos hijos.

Matías Rodríguez se sincera sobre su separación

El jugador señaló que en Melipilla está solo. “Cuando quise volver a jugar y estaba haciendo lo que más me gusta, también estaba dejando a mi familia y, por consecuencia, decidimos hacer el camino por separado con mi mujer, que se quedó a vivir en Argentina”.

Matías Rodríguez se sinceró sobre su separación/Photosport

ver también El último pedido de Matías Rodríguez antes de dejar el fútbol: “El club me está ayudando”

“Al principio costó un montón, sobre todo por no estar con mis hijos, por no estar con mi pareja. Hoy lo tengo un poco más asimilado, pero siempre extraño a mis hijos y es muy duro, es imposible no extrañarlos todos los días”.

Publicidad

Publicidad

“El que tiene hijos sabe, y si lo tiene lejos, sabe lo difícil que es. El no estar para ellos cuando necesitan un abrazo o estar con ellos, solamente al lado, sentado, sin hacer nada. Eso fue lo que más me dolió”, explicó el jugador.