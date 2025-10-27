Matías Rodríguez, uno de los referentes históricos de Universidad de Chile, estuvo presente en Máximas de TNT Sports, donde habló de su carrera y se sinceró sobre su dura separación tras más de dos décadas de relación,

El exfutbolista señaló en el espacio que, por el momento, no tiene planeado regresar a Argentina. “Hubo muchos cambios en mi vida porque me vine a Chile solo, mi familia se quedó allá y me costó estar sin ellos”, comentó de entrada.

“El objetivo era jugar un año y volver, pero todo cambió. Ahora no voy a volver a Argentina, tengo muchos proyectos en camino acá, todos relacionados con el fútbol”.

La separación de Matías Rodríguez

En esa misma línea, el jugador reveló detalles del fin de su matrimonio tras más de dos décadas de relación. “Nos separamos hace más de un año. Estuvimos 23 años juntos, desde los 15, y fue una etapa muy complicada. Quizás yo era el que menos quería separarse, porque todavía la amaba”.

Matías Rodríguez habló de complejo momento personal/Photosport

La iniciativa para ayudar a los Potros

El jugador de 39 años se encuentra militando en Melipilla, de la segunda división, y se refirió al duro momento que enfrentan los “Potros” en lo económico.

“Queríamos hacer algo para ayudar al club, y salió la idea de una rifa en la que todo lo recaudado va al plantel. Se han ido sumando premios y empresas, y esperamos que más gente participe en www.MR6.cl”.

La carrera de Matías Rodríguez

El jugador comenzó su carrera en Boca Juniors el 2005, luego estuvo en préstamo en clubes como Juventud Antoniana, Barcelona SC, SF Aucas y Lask Linz. También paso por clubes como Nacional, Sampdoria, Gremio y Defensa y Justicia.

Con Universidad de Chile el jugador tuvo dos pasos, uno el 2010 en donde estuvo hasta el 2012 y luego entre 2015 hasta el 2020.

