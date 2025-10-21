Fue campeón de la Copa Sudamericana y ahora filtra las 3 claves del U de Chile vs Lanús: “Es determinante…”

La Copa Sudamericana entra en la recta final y este jueves Universidad de Chile tendrá la primera chance de marcar ventajas. Los azules reciben a Lanús con el objetivo de mantener el invicto en el Estadio Nacional y empezar a acercarse a la final del torneo.

Partido frente a un candidato al título y que es de palabras mayores ya que viene de eliminar en el Estadio Maracaná al Fluminense. Por lo mismo un campeón del torneo entregó las claves a Gustavo Álvarez sobre lo que será está llave ante el granate.

Así fue como Matías Rodríguez abordó el primer partido entre azules y granates. “Estoy bastante ilusionado, como cualquier hincha. Veo un equipo muy firme, y con bastante convicción. No va a ser un partido fácil, pero veo muy bien a los chicos. Estamos, lo digo porque me siento de la U, a dos partidos de una nueva final”, lanzó de entrada en TNT Sports.

El Mati que ganó el título en 2011 apuntó al factor psicológico y que la concentración se debe extender más allá de lo imaginado. “Es determinante la concentración. Hay que tener mentalidad ganadora. Estar convencidos y concentrados son claves. Son partidos que se ganan o se pierden en una jugada. Hay que estar concentrados en los 100 o 105 minutos que se juegan ahora”, agregó el jugador que ahora milita en Deportes Melipilla.

Matías Rodríguez sueña con un nuevo título internacional de la U

Pero Rodríguez también hizo hincapié en sacar ventaja de local, tal como lo hicieron en 2011 cuando eliminaron a Vasco y pasaron a la final ante Liga de Quito. “Ojalá se pueda marcar diferencias desde el principio de local. Ahora también en estas instancias tampoco te puedes regalar. Perder por mucho puede dejar la llave definida”, sentenció.

¿Quién transmite Universidad de Chile vs Lanús?

El primer partido de la semifinal entre Universidad de Chile y Lanús está programado para este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional. El duelo parte a las 19:00 horas y se jugará sin público por el castigo que arrastra la U tras los hechos de violencia ante Independiente.

En este partido de ida, se indica que ESPN y Disney+ serán las opciones para seguir tanto por TV como vía streaming.

