Universidad de Chile se mentaliza para lo que será un cierre de octubre de miedo. El Romántico Viajero se disputa la recta final de la Liga de Primera y además debe enfrentar la semifinal de Copa Sudamericana ante Lanús.

Por lo que el término de temporada tiene más que ilusionados a los hinchas azules que sueñan con un nuevo título internacional. Sin embargo, esto también acarrea una interrogante de palabras mayores: ¿Qué pasará con Gustavo Álvarez?

El DT ha protagonizado una confusa polémica sobre su futuro. Desde Perú se indica que vendrán por su contratación, mientras que en Azul Azul recalcaron que no es así y que todo tipo de información viene desde periodistas de Colo Colo.

Pero esta situación no ha dejado conforme a referentes de Universidad de Chile, quienes piden un esfuerzo mayor por la permanencia del DT que hizo despertar al Romantico Viajero.

“Es fundamental el entrenador. Más cómo agarró la U. Fue levantando al equipo de a poco. Logró salir campeón”, recalcó Matías Rodríguez en conversación con TNT Sports. “Se metió en copas, y que la U hace rato no lo hacía. Uno como hincha se preguntaba porqué no podría competir a ese nivel. Pero él lo consiguió. Álvarez ahora importante, y ordenó al club”, puntualizó.

Rodríguez incluso enfatizó que potenció el equipo y si llega a ocurrir su salida, la U podría pagarlo muy caro. “Le trajeron piezas fundamentales, levantó a varios chicos y hoy están en un gran nivel. Gustavo Álvarez si se llega a ir, será una pena. Pero sabemos que lamentablemente el fútbol y los procesos son así”, sentenció.

¿Cuánto es el sueldo de Gustavo Álvarez?

Uno de los temas que más se comentan es el sueldo de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile. Lo que sería aprovechado justamente desde el Perú para lograr su llegada a la selección.

Según indica Top Mercato, el entrenador recibe cerca de 50 mil dólares mensuales. Lo que anualmente significan 600 mil dólares aproximadamente. Ahora el otro tema en discusión es que tiene una cláusula de salida de 1,2 millones de dólares. Lo que también sería determinante en una posible partida.