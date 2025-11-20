Matías Rodríguez tendrá su despedida definitiva del fútbol profesional, aunque esta vez lo hará con la camiseta de Deportes Melipilla, bien lejos de las luces de su histórico paso por Universidad de Chile.

Eso sí, recuerda uno de los momentos más difíciles en su paso por los azules, cuando por primera vez sintió que lo estaban corriendo del club, con puras indirectas.

Fue en el programa “Entre azules” donde el defensa más goleador en la historia de la U recordó ese momento, donde optó por tomar una decisión, en la cual también fue importante el DT azul que llegó “para sacar a los más grandes”.

“Cuando a vos por parte del club te preguntan cuatro veces a diferentes personas ‘hay que ver tu contrato porque no está claro’, es un mensaje de que no te quieren que te quedes”, explicó.

Tal como le pasó a Montillo con Dudamel, Matías Rodríguez confirma que fue sacado de la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

ver también El último pedido de Matías Rodríguez antes de dejar el fútbol: “El club me está ayudando”

Matías Rodríguez revive cómo lo corrieron de U de Chile

Fue en la temporada 2020 que marcó la despedida de Matías Rodríguez en Universidad de Chile, donde reveló que hasta el técnico Rafael Dudamel comenzó a correrlo del equipo, siendo que era capitán.

Publicidad

Publicidad

“Para no irme mal… me pagan lo que se me debe y me voy tranquilo. Al otro día apareció el cheque, no esperaron”, destapó el defensor de los azules.

En la misma línea, carga contra el entrenador venezolano, al quien apunta como uno de los peores en su paso por la U, quien también sacó a Montillo: “Era más que claro el mensaje, y aparte estaba el técnico que vino a sacarnos a los más grandes”.

“Como persona, sí… porque te decía que sí, que no había problemas con usted, y vos sabías que estaban todos los problemas. Era más fácil para él”, finalizó el defensor.

Publicidad

Publicidad

Revisa el programa: