Colo Colo recibe a Unión La Calera este domingo 23 de noviembre, por la 28° y antepenúltima fecha de la Liga de Primera, con la misión de sumar tres puntos, al igual que ante Cobresal y Audax Italiano. El Cacique lucha por meterse en zona de Copa Sudamericana.

En rueda de prensa, el arquero de los albos, Fernando De Paul, manifestó que “lo que perdimos durante el año no lo vamos a recuperar, es así. Pero tenemos la posibilidad de terminar clasificando a Copa Sudamericana“.

“Este club siempre tiene que estar en una copa internacional, y también es verdad que no es lo que esperábamos. Lo que perdimos ya no lo vamos a recuperar, pero tenemos que pensar en estos tres rivales y conseguir los nueve puntos“, agregó.

Golpes duros, pero Colo Colo debe estar en una copa

El Tuto reconoce que “tuvimos golpes duros durante todo el campeonato, pero en estos tres partidos hay que reponerse. La exigencia siempre es la máxima y depende de nosotros“.

“No queríamos llegar de esta manera a fin de año. Estamos muy dolidos, con mucha bronca, pero ahora tenemos que dejar eso de lado y enfocarnos en los tres rivales que nos quedan. No tenemos margen“, complementaron.

Respecto al trabajo de Fernando Ortiz como entrenador de Colo Colo, y su futuro respecto al cargo para la temporada 2026, De Paul respalda al deté.

“Yo creo que nos hemos nos hemos sentido muy bien, no sólo con Fernando, sino con todo su cuerpo técnico. Creo que tiene una muy buena manera de trabajar, muy organizado, y creo que si bien nos ha costado a nosotros dentro de la cancha mantener su idea a lo largo de un partido, sí lo hemos hecho por momentos”, sentenció Tuto De Paul.