Universidad de Chile tuvo su segunda jornada de entrenamientos en la pretemporada que está realizando en el Centro Deportivo Azul, con el técnico Francisco Meneghini al mando del equipo.

Una jornada que tuvo una gran novedad, porque un nuevo jugador apareció para realizarse las pruebas médicas y comenzar a entrenar junto a sus compañeros para la temporada 2026.

Se trata de Bianneider Tamayo, quien regresó de préstamo desde Unión Española, y que ahora se jugará su gran chance de mantenerse como opción en la defensa de la U.

La tardanza se debió netamente a un atraso por la situación que vive Venezuela, donde tuvo problemas para regresar a Chile, algo que estaba en conocimiento del cuadro azul.

Bianneider Tamayo se incorporó esta jornada a la pretemporada de la U. Foto: U de Chile.

¿Qué pasó con Bianneider Tamayo en U de Chile?

Según explicó el medio Emisora Bullanguera “Bianneider Tamayo tuvo complicaciones en el viaje desde Venezuela a Chile, por el tenso momento político que vive su país tras la invasión de Estados Unidos”.

“El defensor tenía permiso para ausentarse en la primera sesión de entrenamientos, ya que llegó recién el lunes a Santiago”, lo que fue la razón para aparecer en la segunda jornada de trabajos.

“El jugador tuvo que cruzar por tierra el puente en Cúcuta para luego, ya en Colombia, trasladarse a Bogotá para viajar a Chile”, detallaron finalmente.

Con esto, Paqui Meneghini ya pudo tener la primera práctica con el venezolano, quien debe jugarse el todo para tomar un rol protagónico para la temporada en la U.

