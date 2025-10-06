Pese a que la Liga de Primera no vio acción este fin de semana por el Mundial Sub 20, sí lo hizo la Primera B y la Segunda División. Y ahí, Rodrigo Meléndez y Francisco Gilabert protagonizaron la polémica de la jornada en el fútbol chileno.

En medio del partido entre Deportes Melipilla y Deportes Linares, en la Liga 2D, el juez le anuló insólito gol a los del Maule (equipo que dirige Kalule) al rato después de haberlo validado.

¿La razón? Un foul previo que habían dado como ley de la ventaja, lo que hizo enfurecer al DT de los albirrojos, que pelean por el ascenso y resignaron importantes puntos en la lucha por alcanzar al líder Puerto Montt.

Video: el cobro de Gilabert que sacó ronchas en el fútbol chileno

Deportes Linares le anotaba el 1-0 como vista a Melipilla gracias al tanto del goleador Cristián Duma, pero el juez Francisco Gilabert anuló el gol tiempo después. Rodrigo Meléndez no se la dejó pasar post partido.

“Me quedo con que el gol fue validado y después se retracta tras mucho tiempo, entonces no sé que se le habrá pasado por la cabeza. Me voy no contento, pero tranquilo por los muchachos”, dijo Kalule a Liga 2D, tras el 0-0.

Fue ahí que con algo de ironía, el emblema de Colo Colo y ahora DT con gran campaña en Deportes Linares criticó diciendo que “después te puede dar montón de explicaciones”.

Deportes Linares y su gran campaña.

“Ellos (árbitros) son la ley y los que terminan dirigiendo situaciones como la que pasaron”, cerró, con una campaña que lo tiene segundo con Linares y a seis puntos del líder Puerto Montt (sube solo uno a Primera B).