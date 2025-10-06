Fue el 2 de agosto que César Villegas, presidente y dueño de Deportes Limache, envió una carta a la ANFP para denunciar vejaciones que sufrió él y su equipo durante el duelo ante Coquimbo Unido, donde perdieron por 2-1 con una polémica arbitral.

Sin embargo, no fue la única acusación que realizó el directivo contra los “piratas”, fue previo al duelo donde eliminaron al cuadro aurinegro de Copa Chile, cuando acusaron a la Comisión Arbitral que preside Roberto Tobar por el actuar del juez Francisco Gilabert.

Ahora, ¿qué vincula a este árbitro con Coquimbo? Pues bien, Radio Bío Bío investigó el tema y llegó a una potente conclusión, donde revela un “vínculo personal” que Gilabert tiene con el actual líder en Liga de Primera y futuro campeón.

Revelan “vínculo” entre Gilabert y Coquimbo

Según el medio de comunicación, desde el año 2023 que el hermano del juez central, Pablo Gilabert, trabaja para la agencia Mundo Futuro, propiedad del representante Sergio Morales, que fuera socio y controlador del elenco “pirata”, que actualmente tiene a su hijo Pablo como gerente general.

La emisora revisó la estadística de Gilabert cuando dirige encuentros de Coquimbo a partir de aquella fecha, y se encuentra con que lo hizo en nueve enfrentamientos, entre Liga de Primera y Copa Chile, donde ganó seis juegos, empató dos y perdió uno, el último con Limache.

Ante esta situación, desde la radio advierten que “se tomó contacto con los hermanos Gilabert, para entregar su versión del tema, pero ambos declinaron realizar declaraciones públicas“. Un vínculo que aparece de cara al tramo final de esta temporada.

¿Qué dice el reglamento sobre este tema?

Según detalla la normativa vigente en el referato nacional, a aquellos jueces cuyos familiares tengan vínculos, de forma directa o indirecta, con clubes de fútbol, no tienen impedimento para dirigir juegos de ellos. O sea, un próximo encuentro de Coquimbo que arbitre Gilabert, puede ocurrir.

¿Cuándo vuelve a jugar el “pirata”?

El actual líder del Torneo Nacional está a ocho puntos de conquistar el primer título de su historia. Para iniciar aquel camino, los aurinegros recibirán a Colo Colo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso el domingo 19 de octubre a las 12:30 horas.

