El fútbol chileno ha tenido un gran animador en la temporada y la referencia es para el puntero exclusivo de la Liga 2D, la segunda división profesional. Y este talentoso jugador fue el encargado de abrir un encuentro que resultó complicado para Deportes Puerto Montt en la primera parte.

De hecho, el tanto de Cristóbal Vargas cayó recién en el minuto 2 de la segunda fracción. El talentoso volante ofensivo surgido de las inferiores de Universidad Católica parecía muy recostado hacia una banda para probar un remate al arco. Pero lo intentó de todas maneras.

Y le sacó máximo rédito a ese atrevimiento. El portero Pedro Pizarro logró tocar el balón, pero no pudo evitar que entrara a su arco. “¡No hay que ser pitoniso para saber que Vargas le da como los dioses y cada vez que se ubica frente a la pelota en un tiro libre es casi medio gol!”, narró Alberto Jesús López.

Fue el tanto que soltó a los Delfines, que lograron vencer por 4-0 a Con Con National en la 22° jornada del certamen. Vargas tiene 25 años y desde febrero de 2024 que forma parte del Velero. Llegó a su segundo clico en el club sureño desde Santiago City, uno de sus paraderos en el ascenso del balompié nacional.

Comenzó su trayectoria en la UC, aunque no llegó a estrenarse en el plantel estelar de los Cruzados. Desde San Carlos de Apoquindo, eso sí, emprendió rumbo a una aventura que le generó muchas expectativas. Pero que no terminó para nada bien.

El paso de Cristóbal Vargas del fútbol chileno a España y su aventura en La Liga 2D

Fue en agosto de 2018 que Cristóbal Vargas decidió probar suerte a 11 mil kilómetros del fútbol chileno, cuando todavía no se imaginaba que podía ser protagonista en La Liga 2D. Accedió a una prueba en el Leganés con mucho entusiasmo.

“Estoy contento por el interés y por esta oportunidad que se me da. Quiero viajar y conocer las instalaciones para demostrar que puedo ayudar al equipo con mi buen juego”, le admitió Vargas a AS Chile antes de tomar el vuelo rumbo a Madrid.

Pero esa estadía no terminó bien: el Leganés no quiso hacerse cargo de los derechos formativos y la experiencia de unas tres semanas acabó en nada. Eso sí, Cristóbal Vargas tiene confianza total en mostrar que el fútbol ofrece revanchas siempre. Y que darse por vencido es algo que no tiene en mente. Para nada.

Cristóbal Vargas quiere el ascenso con el Velero. Y están cerca de conseguirlo. (Foto: Deportes Puerto Montt).

También recibió elogios de su DT. “Se nos abrió mucho el partido con el tiro libre de Vargas, eso cambió todo. El equipo agarró fuerza y más confianza. Lo hicimos bien, después fuimos muy punzantes y peligrosos. Este equipo hace hartos goles. Hicimos cuatro la semana pasada, esta fecha otra vez. Estamos en un momento expectante, muy contentos”, expuso Jaime Vera, quien sueña con el ascenso a la Primera B del balompié criollo.