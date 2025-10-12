Este talentoso futbolista terminó su proceso formativo en un grande del fútbol chileno, donde además se erigió como uno de los principales talentos surgidos de las divisiones inferiores. Se trata de un enganche zurdo que despertó muchas esperanzas en el comienzo de su carrera profesional.

Aunque estuvo muy lejos de las expectativas cifradas en él. Todas las referencias son para Diego Rojas, quien alzó dos títulos en la Universidad Católica. También sumó una experiencia en el exótico fútbol de Finlandia, donde debutó con un golazo que anotó con dos grados bajo cero de temperatura.

El Enano Rojas todavía guarda hermosos recuerdos de su paso por la precordillera. “Católica me abrió las puertas desde los 15 años. La gente me relaciona con Católica. Yo también desde chico empecé a quererlos y tomar el gusto por el club”, reconoció el antofagastino en TNT Sports.

“Al final se pudieron hacer cosas lindas que venían esquivas, pero con trabajo se pudieron hacer buenas cosas”, aseguró Diego Rojas, quien fue parte del plantel de Mario Salas que ganó el Torneo Clausura de 2015-2016. También gritó campeón con los Cruzados bajo la tutela del español Beñat San José en el Campeonato Nacional 2018.

Diego Rojas se abraza con Cristopher Toselli Felipe Zanca/Photosport

Por cierto, Rojas derrochó orgullo por el nuevo San Carlos de Apoquindo. “Es maravilloso el Claro Arena. Unas ganas de estar ahí, aunque sea viéndolo de afuera. Fue maravilloso. Católica es de los clubes que siempre ha hecho las cosas bien y se refleja en el estadio que tienen“, aseguró el ex jugador de San Luis de Quillota en el programa Te Quiero Ver.

Diego Rojas admite sus ganas de volver a un grande del fútbol chileno: revela charlas con la UC

Por cierto, las intenciones que tiene Diego Rojas de volver a vestir la camiseta de Universidad Católica, uno de los grandes clubes del fútbol chileno, no han cambiado en lo absoluto. Siguen intactas. Y el ex Unión La Calera no ocultó aquel deseo.

Diego Rojas conduce el balón ante la marca de Claudio Baeza en un duelo entre Colo Colo y Universidad Católica. (Andres Piña/Photosport).

“Dan ganas de volver, Católica es un equipo grande, hay que seguir trabajando. Hubo acercamientos, hablaron, pero nunca fue algo concreto ni una oferta formal. Pero sí hubo acercamientos e interés, eso supe”, desclasificó Rojas en la entrevista que le concedió al periodista Javier Parra.

Algo que regocija al actual mediapunta de Curicó Unido, que lucha por evitar la parte baja de la tabla de posiciones en la Liga de Ascenso. “Me pone feliz, la gente vio que hicimos buenas cosas, salimos campeones. Y sobre todo la gente de ahí me conoce, sabe qué puedo llegar a dar. Estaba feliz porque la gente me quería de vuelta”, sentenció Diego Rojas. El tiempo dirá si puede cumplir su anhelo…