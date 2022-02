"No lo dudé": Diego Rojas reconoce estar feliz tras frío debut con golazo con -2 grados de temperatura en el fútbol de Finlandia

El ex mediocampista ofensivo de Universidad Católica, Diego Rojas, dialogó con RedGol después de su espectacular debut con gol con la camiseta del SJK Seinäjoki de Finlandia y sobre su traspaso señaló que en Chile "hay muchos jugadores sin club, así que se me dio esta oportunidad y no lo dudé".