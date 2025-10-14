El ambiente que se vive en Deportes Iquique es lo más parecido al infierno. La mala campaña que los tiene al borde del descenso provocó la ira de sus hinchas, quienes recurren a recursos al margen de la legalidad para expresar su descontento.

Una de las consecuencias de esta furia nortina fue la renuncia de Fernando Díaz a la dirección técnica, luego de denunciar agresiones físicas por parte de la barra brava del club tanto a jugadores como integrantes de su cuerpo técnico.

Pues bien, en el marco de esta violencia inusitada contra los futbolistas de Iquique, el diario El Mercurio reveló que un integrante del plantel fue víctima de golpes por parte de hinchas que invadieron el campo de entrenamiento de los “Dragones”.

Hinchas de Iquique agreden a futbolista

El matutino dio a conocer que el jugador que recibió golpes por parte de estos violentos fue el volante César Fuentes, quien llegó al club este año proveniente de Colo Colo y que lidió esta temporada con lesiones de diversa consideración más un bajo rendimiento.

“Insultaban a los jugadores e incluso agredieron físicamente a César Fuentes“, indicó la publicación en referencia a la pésima actitud de los hinchas de Iquique, quien tiene siete fechas para buscar salvarse de perder la máxima categoría.

César Fuentes, víctima de agresión por parte de hinchas de Iquique (Photosport)

Los números del “Corralero” en 2025

En su actual paso por Deportes Iquique, el mediocampista de 32 años disputó, entre torneos locales e internacionales, con fase previa de Copa Libertadores y de grupos en Sudamericana, un total hasta ahora de 2.496 minutos durante 32 juegos donde anotó un gol y dos asistencias.

Los próximos siete partidos de los “Dragones”