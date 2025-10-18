O’Higgins dio el gran golpe en el inicio de la fecha 24ª en la Liga de Primera. El cuadro celeste superó por 3-2 a Deportes Iquique en agónica definición. Lo que deja ahora a los dirigidos por Francisco Meneghini como escoltas de Coquimbo Unido y cerca de la Copa Libertadores.

Campaña que saca aplausos para el adiestrador trasandino. Es que pese a la bullada salida de Joaquín Montecinos, Paqui se mantuvo concentrado en lo que ocurre dentro de la cancha y pudo mantener al equipo comprometido con el objetivo de ser Chile 2.

Lo que se ha destacado en todo este 2025 y que además ha despertado el interés de los grandes en Chile. A tal punto que asoma como el gran candidato para dirigir en caso de que Gustavo Álvarez emigre del Romántico Viajero. Incluso Paquie tiene contrato hasta finales del 2025, por lo que esto es mirado también por Azul Azul.

¿Qué dijo O’Higgins sobre Paqui Meneghini?

El tema es que en O’Higgins ya llegó el rumor de la posible salida de Francisco Meneghini. Lo que no cayó nada de bien en los nuevos dueños del cuadro celeste. “Habrá que ver sobre su futuro. Pero eso hay que preguntárselo a otros clubes. En O’Higgins pensamos toda la semana en el próximo partido”, recalcó Matías Ahumada, dueño del club celeste tras el triunfo ante Iquique.

Incluso el dirigente recalcó que ahora el único foco es la recta final de la Liga de Primera. Especialmente porque queda prácticamente un tercio de campeonato en juego. “El grupo está enfocadísimo en el objetivo. El grupo es todo el grupo. Todavía quedan 6 partidos, son 18 puntos. Es una barbaridad. Se trabaja paso a paso”, sentenció.

Paqui sigue enfocado en O’Higgins y la chance de disputar Copa Libertadores

Aunque desde la región de O’Higgins ya se indica que se está trabajando en la renovación de Meneghini. Lo que podría concretarse antes del final de campeonato para evitar sorpresas de último minuto.