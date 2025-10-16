No están quietas las aguas en U de Chile. La polémica de Gustavo Álvarez y su continuidad sigue dando que hablar y pese a los dichos de su DT hay un actual nombre que suena firme en el CDA.

Se trata de Francisco Meneghini, quien es la gran carta que barajan en la U para reemplazar a su actual entrenador, donde todo apunta a que no seguirá a fin de año con los azules.

Pero fiel a su estilo, el actual estratega de O’Higgins de Rancagua no esquivó la pregunta y en conferencia de prensa en el Monasterio Celeste respondió. Con categóricos dichos, le mandó mensaje a Azul Azul.

Paqui le manda recado a U de Chile

Francisco Meneghini fue consultado sobre la opción de ir a U de Chile a fin de año, siendo la gran carta que barajan en el equipo si se va Gustavo Álvarez. Paqui fue claro en su respuesta.

Francisco Meneghini y su gran año en el Capo /Photosport

“Sobre esa pregunta, la verdad no tengo mucho que comentar, estoy enfocado y muy contento acá en O’Higgins”, dijo categóricamente el entrenador celeste, de gran campaña en el Capo.

Actualmente, su mandato tiene a los rancagüinos de vuelta en un torneo internacional tras nueve años de malas campañas. Por eso, es querido en O’Higgins y los hinchas no quieren verlo partir a U de Chile.

El Capo de Provincia figura cuarto en la tabla de la Liga de Primera, pero a un punto de la U y la UC, quienes pelean el Chile 2. Ese cupo da un acceso directo a fase grupal de Copa Libertadores.