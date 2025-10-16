No están quietas las aguas en U de Chile. La polémica de Gustavo Álvarez y su continuidad sigue dando que hablar y pese a los dichos de su DT hay un actual nombre que suena firme en el CDA.
Se trata de Francisco Meneghini, quien es la gran carta que barajan en la U para reemplazar a su actual entrenador, donde todo apunta a que no seguirá a fin de año con los azules.
Pero fiel a su estilo, el actual estratega de O’Higgins de Rancagua no esquivó la pregunta y en conferencia de prensa en el Monasterio Celeste respondió. Con categóricos dichos, le mandó mensaje a Azul Azul.
Paqui le manda recado a U de Chile
Francisco Meneghini fue consultado sobre la opción de ir a U de Chile a fin de año, siendo la gran carta que barajan en el equipo si se va Gustavo Álvarez. Paqui fue claro en su respuesta.
“Sobre esa pregunta, la verdad no tengo mucho que comentar, estoy enfocado y muy contento acá en O’Higgins”, dijo categóricamente el entrenador celeste, de gran campaña en el Capo.
Actualmente, su mandato tiene a los rancagüinos de vuelta en un torneo internacional tras nueve años de malas campañas. Por eso, es querido en O’Higgins y los hinchas no quieren verlo partir a U de Chile.
El Capo de Provincia figura cuarto en la tabla de la Liga de Primera, pero a un punto de la U y la UC, quienes pelean el Chile 2. Ese cupo da un acceso directo a fase grupal de Copa Libertadores.