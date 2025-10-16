Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de Pases

“En O’Higgins…”: Paqui Meneghini le responde a U de Chile su opción de reemplazar a Gustavo Álvarez

El entrenador del Capo de Provincia no le hizo el quite a la consulta y contestó abiertamente su postura sobre el caso.

Por Nelson Martinez

Meneghini en la órbita de U de Chile.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTMeneghini en la órbita de U de Chile.

No están quietas las aguas en U de Chile. La polémica de Gustavo Álvarez y su continuidad sigue dando que hablar y pese a los dichos de su DT hay un actual nombre que suena firme en el CDA.

Se trata de Francisco Meneghini, quien es la gran carta que barajan en la U para reemplazar a su actual entrenador, donde todo apunta a que no seguirá a fin de año con los azules.

Pero fiel a su estilo, el actual estratega de O’Higgins de Rancagua no esquivó la pregunta y en conferencia de prensa en el Monasterio Celeste respondió. Con categóricos dichos, le mandó mensaje a Azul Azul.

Paqui le manda recado a U de Chile

Francisco Meneghini fue consultado sobre la opción de ir a U de Chile a fin de año, siendo la gran carta que barajan en el equipo si se va Gustavo Álvarez. Paqui fue claro en su respuesta.

Francisco Meneghini y su gran año en el Capo /Photosport

Francisco Meneghini y su gran año en el Capo /Photosport

“Sobre esa pregunta, la verdad no tengo mucho que comentar, estoy enfocado y muy contento acá en O’Higgins”, dijo categóricamente el entrenador celeste, de gran campaña en el Capo.

Publicidad

Actualmente, su mandato tiene a los rancagüinos de vuelta en un torneo internacional tras nueve años de malas campañas. Por eso, es querido en O’Higgins y los hinchas no quieren verlo partir a U de Chile.

Joaco Montecinos acusa traición de Meneghini tras de su polémica salida de O’Higgins: “Me duele mucho, porque hay…”

ver también

Joaco Montecinos acusa traición de Meneghini tras de su polémica salida de O’Higgins: “Me duele mucho, porque hay…”

El Capo de Provincia figura cuarto en la tabla de la Liga de Primera, pero a un punto de la U y la UC, quienes pelean el Chile 2. Ese cupo da un acceso directo a fase grupal de Copa Libertadores.

Lee también
Montecinos acusa traición tras de su polémica salida de O’Higgins
Chile

Montecinos acusa traición tras de su polémica salida de O’Higgins

¡Dirige en Chile! El principal candidato de la U si se va Álvarez
U de Chile

¡Dirige en Chile! El principal candidato de la U si se va Álvarez

"No crean todo lo que...": Montecinos barre con O'Higgins y Colo Colo
Chile

"No crean todo lo que...": Montecinos barre con O'Higgins y Colo Colo

El calvario que vive Joaquín Montecinos tras casi llegar a Colo Colo
Chile

El calvario que vive Joaquín Montecinos tras casi llegar a Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo