Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de pases

Apenas jugó este año, Colo Colo no lo quiere y puede partir a Audax Italiano

En las últimas horas, se conoció que Audax Italiano tiene en carpeta a un jugador de Colo Colo que apenas jugó este año.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Jugó apenas tres partidos en el año y saldría de Colo Colo
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTJugó apenas tres partidos en el año y saldría de Colo Colo

Los equipos del fútbol chileno comienzan a moverse en el mercado de fichajes. En Colo Colo, hay varios jugadores que podrían salir a préstamo para la temporada 2026 y ya hay un club interesado en uno.

Bruno Gutiérrez es uno de los futbolistas que, dada su nula participación durante la campaña 2025, tiene su nombre anotado en la lista de salidas del Estadio Monumental.

El lateral derecho de 23 años apenas jugó tres partidos en el año (dos de la Liga de Primera y otro en la Copa Chile), en los que acumuló un total de 55 minutos. Por eso, ya no estaría en los planes del Cacique.

Aparece una oportunidad para el cuestionado jugador. El sitio Tanoticias reveló que Bruno Gutiérrez es una de las tras cartas que baraja Audax Italiano para su banda derecha, considerando la posible salida de Jorge Espejo.

Aparece una oportunidad de oro para Bruno Gutiérrez | Photosport

Aparece una oportunidad de oro para Bruno Gutiérrez | Photosport

Los dos “refuerzos” que vuelven a Colo Colo de sus préstamos y que toman fuerza para quedarse

ver también

Los dos “refuerzos” que vuelven a Colo Colo de sus préstamos y que toman fuerza para quedarse

La oportunidad que se le presenta a Bruno Gutiérrez en el mercado de fichajes

Bruno Gutiérrez aparece como uno de los tres nombres en carpeta de Audax Italiano para ocupar el puesto de lateral derecho. Los otros dos son el mexicano Miguel Gómez (Chivas) y el chileno Cristopher Barrera (Cobresal).

Publicidad

La búsqueda de un lateral derecho responde a la posible salida de Jorge Espejo, quien, entre otros, además sería mirado por Colo Colo. El Cacique buscan llenar esta misma plaza tras las salidas de Mauricio Isla y Óscar Opazo.

Lee también
Movidas 2026: Fue figura en la Primera B, y Colo Colo toma drástica medida con su futuro
Colo Colo

Movidas 2026: Fue figura en la Primera B, y Colo Colo toma drástica medida con su futuro

Nuevo DT de Coquimbo cuenta la firme de Zavala: ni ahí con Colo Colo
Chile

Nuevo DT de Coquimbo cuenta la firme de Zavala: ni ahí con Colo Colo

El equipo que trae la plata para llevarse a Gustavo Álvarez de la U
U de Chile

El equipo que trae la plata para llevarse a Gustavo Álvarez de la U

Hijas de Chupete Suazo dan el mayor paso de sus carreras en la U
U de Chile

Hijas de Chupete Suazo dan el mayor paso de sus carreras en la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo