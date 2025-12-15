Apenas jugó este año, Colo Colo no lo quiere y puede partir a Audax Italiano

Los equipos del fútbol chileno comienzan a moverse en el mercado de fichajes. En Colo Colo, hay varios jugadores que podrían salir a préstamo para la temporada 2026 y ya hay un club interesado en uno.

Bruno Gutiérrez es uno de los futbolistas que, dada su nula participación durante la campaña 2025, tiene su nombre anotado en la lista de salidas del Estadio Monumental.

El lateral derecho de 23 años apenas jugó tres partidos en el año (dos de la Liga de Primera y otro en la Copa Chile), en los que acumuló un total de 55 minutos. Por eso, ya no estaría en los planes del Cacique.

Aparece una oportunidad para el cuestionado jugador. El sitio Tanoticias reveló que Bruno Gutiérrez es una de las tras cartas que baraja Audax Italiano para su banda derecha, considerando la posible salida de Jorge Espejo.

La oportunidad que se le presenta a Bruno Gutiérrez en el mercado de fichajes

Bruno Gutiérrez aparece como uno de los tres nombres en carpeta de Audax Italiano para ocupar el puesto de lateral derecho. Los otros dos son el mexicano Miguel Gómez (Chivas) y el chileno Cristopher Barrera (Cobresal).

La búsqueda de un lateral derecho responde a la posible salida de Jorge Espejo, quien, entre otros, además sería mirado por Colo Colo. El Cacique buscan llenar esta misma plaza tras las salidas de Mauricio Isla y Óscar Opazo.