Siguen las reacciones tras la derrota de U. de Chile ante Colo Colo en el Superclásico. Mientras algunos apuntan directamente al arbitraje, otros critican directamente a las decisiones de Gustavo Álvarez. En ese sentido, un comentario que se repite tiene que ver con Marcelo Díaz.

En Radio Agricultura, Cristián Caamaño cuestionó duramente a Álvarez por su tratamiento con Marcelo Díaz, a quien dejó en la banca para el Superclásico. El periodista insinuó que algo sucedió entre el DT y el capitán de la U.

“Si en un partido así no juega Marcelo Díaz, es que claramente hay algo. Hay una situación con Marcelo Díaz que en algún momento va a tener que explicar Gustavo Álvarez. Marcelo Díaz fue tu emblema un año y medio, fue titular y tu capitán, y que de pronto pase que en un partido de esta magnitud, con un hombre menos, ni siquiera ingrese, es muy raro“, dijo Caamaño.

“Si tú me dices, ‘tampoco entró Leandro Fernández’, es que no era el partido para Leandro Fernández. Pero si necesitabas pierna fresca en el medio… El único volante que tenías después de Sepúlveda era Marcelo Díaz. Hay algo ahí que pasó, insisto. Hace un mes y medio que no juega Marcelo Díaz“, señaló.

“Hay una situación con Marcelo Díaz que en algún momento va a tener que explicar Gustavo Álvarez” | Photosport

ver también El ídolo de Colo Colo que le manda un consejo a Gustavo Álvarez en U de Chile: “Ya no dio…”

Caamaño enciende las alarmas por la situación de Marcelo Díaz

“Quizás hay algo por manifestar ideas del club o ideas personales. Pero insisto. Tú puedes entender cuando fueron a Argentina y el partido empezaba con Altamirano y Aránguiz, estaba Poblete… Pero acá, con un hombre menos, tienes que tener la pelota, porque ni Guerrero ni Assadi tenían el balón, y había que poner a Marcelo Díaz“, criticó Cristián Caamaño.

Publicidad

Publicidad

“No le estabas pidiendo 70 minutos. Si no le das 20 minutos, es porque me imagino que algo pasó, algo no hizo match nunca más entre estas dos personas“, cerró el periodista.