Universidad de Chile tuvo jornada libre de entrenamientos, luego de la derrota por 1-0 ante Colo Colo, en una nueva edición del Superclásico en el estadio Monumental en la segunda rueda de la Liga de Primera 2025.

En ese sentido, las mayores críticas de la caída ante el archirrival de parte de los hinchas apunta al técnico Gustavo Álvarez por los cambios y la forma de plantear el encuentro.

Uno que sacó la voz por el el plan que tuvo el técnico de los azules fue un ídolo de Colo Colo quien, con buenas palabras, le dio un consejo si quiere pelear algo con la U.

Fue Marcelo Barticciotto quien detalló que tuvo un gran error en el juego en el Monumental y que es el momento de cambiar, o lo azules se pueden quedar con las manos vacías.

La U mira un duro septiembre en lo deportivo.

Barticciotto le habla a Álvarez para que no sea porfiado

Fue en Cooperativa Deportes donde Marcelo Barticciotto sacó la voz para hablar de Gustavo Álvarez y U de Chile, luego de la caída en el Superclásico, donde asegura que lo pierde de porfiado.

“Un equipo tan ofensivo y que al entrenador le preocupe más tener la pelota que no tenerla, ya no le dio resultado en la segunda rueda, tiene que cambiar. Tiene un 39% y eso es muy poco, son muy pocos puntos”, explicó el campeón con Colo Colo.

En ese sentido, entregó un ejemplo de que el modelo ya no le está funcionando, donde con los cambios demostró que estaba perdido esa tarde en el estadio Monumental.

“No era Di Yorio el cambio, tenían que jugar los dos con Contreras. La U la perdía fácil y no recuperaba la pelota, entonces el cambio era el ingreso de Marcelo Díaz, para tratar de tenerla”, cerró.

