Universidad de Chile se sigue lamentando luego de la derrota por 1-0 sufrida ante Colo Colo, en el Superclásico jugado en la jornada del domingo, en el estadio Monumental.

Los dardos apuntan al planteamiento del técnico Gustavo Álvarez, pero también a la expulsión de Franco Calderón, que dejó al equipo con uno menos desde el primer tiempo.

Con la idea de encontrarle la vuelta al partido, el entrenador hizo varios cambios, pero un experimentado ex Universidad de Chile, dejó en claro al jugador que extrañó para poder, al menos, ir por el empate.

Marcelo Díaz se quedó todo el partido en el banco de suplentes en el Monumental, donde aseguran que por su estilo de juego pudo recuperar la pelota que dominaron los albos en su casa en el segundo tiempo.

¿Por qué no jugó Marcelo Díaz el Superclásico en U de Chile?

Fue Rodrigo Goldberg quien apuntó a los movimientos que hizo Gustavo Álvarez en Universidad de Chile para el Superclásico, dejando claro que apartar a Marcelo Díaz le jugó en contra en esta oportunidad.

“Hay un mérito en buscar y un mérito en cierta insistencia que creo que Álvarez no la supo leer. Por esas cosas de la visa vi el partido con Gonzalo jara y decía en algún momento van agarrar la mano por ahí y pasó cuatro o cinco veces Cepeda, se lo llevaban”, explicó.

“La poca reacción que tuvo, o una lectura distinta, pero creo que la decisión de Sepúlveda fue en un puesto que no lo viene jugando hace mucho sobre todo con un tipo hábil era arriesgado”, detalló.

En ese punto, asegura que faltó el capitán del equipo en la cancha, de manera de poder recuperar la pelota o, al menos, poder controlarla.

“Gonzalo Jara me decía es el partido de Marcelo Díaz, un tipo experimentado para bajar el ritmo y la va a sostener la presión. En un minuto se le vino, cuando Colo Colo cacho que podía hacer daño se fueron arriba. Insistieron y fue evidente”, finalizó.