Colo Colo celebra por partida doble luego del Superclásico de este domingo. El Cacique logró vencer a la U de Chile en el Estadio Monumental y ahora se prepara para iniciar el proceso de su nuevo técnico.

Este lunes Fernando Ortiz llegó a nuestro país para firmar su vínculo y así comenzar su era al mando del Eterno Campeón, pero lo hizo de una forma especial. Vistiendo el buzo que usará de ahora en adelante, el DT se dejó ver en el Aeropuerto de Pudahuel, donde dio sus primeras declaraciones.

Ahí no sólo aprovechó de referirse a su arribo al Cacique, sino que también abordó lo que fue el Superclásico. Esto, hablando sobre lo que pasó tanto dentro como fuera de la cancha, con una tragedia que enluta aún más el centenario albo.

Fernando Ortiz alaba a hinchada de Colo Colo y reacciona a muerte de hincha

Colo Colo ya tiene en el país a quien será el reemplazante de Jorge Almirón. Fernando Ortiz aterrizó en suelo nacional la mañana de este lunes y sorprendió a todos con su primera aparición como DT del Cacique.

Fernando Ortiz ya está en Chile para iniciar su proceso al mando de Colo Colo. Foto: Dale Albo.

El argentino cruzó la puerta del Aeropuerto con el buzo del Eterno Campeón puesto, dando una muestra de compromiso desde el arranque. “Muy feliz y contento“, dijo ante la prensa que lo esperaba.

Publicidad

Publicidad

Aunque luego de ello, Fernando Ortiz se tomó unos segundos para enviar un mensaje a los cercanos del hincha fallecido en el Superclásico tras caer de uno de los techos. “Me gustaría mandarle las condolencias a la familia por lo que sucedió, penoso a estas alturas del fútbol a nivel internacional. Estoy con la familia“.

El técnico remarcó que por ahora no podía decir mucho hasta que firme, pero igual valoró su arribo a Colo Colo. “Agradecido con la institución, no puedo decir más nada hasta la presentación“.

ver también Es español, lo dirigió Manuel Pellegrini y celebra llegada de Fernando Ortíz a Colo Colo

En esa misma línea, reveló que miró el Superclásico y quedó loco con el ambiente que había en el Estadio Monumental. “Ayer mirando el partido hasta yo tenía ganas de jugar con esa hinchada que tanto se refleja y apoya al equipo“.

Publicidad

Publicidad

Finalmente y ante la consulta de si había conversado con alguien cercano al club para ser el nuevo técnico, fue categórico. “Estoy en esto, informado, miro fútbol, soy apasionado“.

Fernando Ortiz ya es el nuevo técnico de Colo Colo y este lunes se formalizará todo para que sea presentado. El Cacique comienza una nueva era, en la que espera reparar en algo un centenario que ha sido para el olvido.

¿Cuáles son los números de Fernando Ortiz como técnico?

Fernando Ortíz llega a Colo Colo luego de haber logrado dirigir un total de 174 partidos oficiales. En ellos ha conseguido 82 triunfos, 34 empates y 58 derrotas, con 290 goles a favor y 232 en contra.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue bicampeón con Colo Colo, trancaba con la cabeza y aplaude llegada de Fernando Ortiz

¿Cuándo debutará Fernando Ortiz en Colo Colo?

Fernando Ortiz será presentado este lunes y prepara su estreno en la banca de Colo Colo. El técnico puede hacer su debut en el Cacique el próximo 14 de septiembre en la Supercopa de Chile frente al Romántico Viajero desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.